Wenn Andreas Kümmert kommt, ist das Fiddlers Green mehr als voll

Nicht nur körperlich ist Andreas Kümmert ein Schwergewicht, auch musikalisch. Das zeigte er eindrucksvoll im Pfaffenhofener Fiddlers Green.

Kümmert brachte den Blues auf die Bühne im Irish Pub in Pfaffenhofen. Der 1968 in Schaippach in Unterfranken zur Welt gekommene Künstler könnte auch größere Locations füllen. Doch nicht erst seit seinem freiwilligen Rückzug vom ESC ist bekannt: Er liebt das Ungewöhnliche.

Dass die Plätze in der Kultkneipe schon vor Konzertbeginn restlos ausverkauft waren, war also wenig verwunderlich. Schließlich hat Kümmert bundesweit schon einige Erfolge eingefahren. So konnte er sich im Jahr 2015 für den Eurovision Song Contest als deutscher Vertreter qualifizieren und ließ aber gleich darauf die Bombe platzen, als er seine Teilnahme am Megaevent absagte, weil sich dazu nicht in der Verfassung fühlen würde, wie damals erklärte.

Andreas Kümmert im Fiddlers Green in Pfaffenhofen

Dennoch wurde Kümmert noch im selben Jahr mit dem Echo ausgezeichnet. Der Startschuss für Kümmerts Karriere begann rund ein Jahr davor, als er sich bei der TV-Castingshow "The Voice of Germany" mit seiner Version von Elton Johns "Rocket Man" schon früh als Favorit abzeichnete. Natürlich durfte diese Nummer auch im Fiddler's Green nicht fehlen. Ein Glück also für die Fans in der Kultkneipe, dass Kümmert sich gegen den Glamour der großen Bühnen, dem verlockenden Ruhm im Medienzirkus oder dem schnelllebigen Showgeschäft entschieden hat.

Der Musiker widmet sich stattdessen mit voller Leidenschaft seinem Genre, dem Blues Rock. Seine klare und gewaltige Stimme, sein ausdrucksvoller Gesang und die gefühlvolle Interpretation der Songs berühren die Zuhörer auch oder besonders im kleinen, intimen und atmosphärisch passenden Fiddler-Green-Rahmen. Doch ist Kümmert nicht nur ein begnadeter Sänger, sondern auch ein echter Könner an der E-Gitarre, die er im reinsten kernigen Bluesstil heulen lässt. Vom tiefen Herzschmerz bis hin zum romantischen Glücksgefühl der großen Liebe reicht der bewegende Ausdruck seiner Interpretationen.

Lesen Sie dazu auch