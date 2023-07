Unfall endet tödlich: 73-jähriger Inlineskater stirbt nach Sturz in Klinik

Aus bisher unbekannten Gründen kam es zu dem Sturz. Der Mann war mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen worden. Dort starb er jetzt.

Nach einem schweren Sturz bei Riedlingen im Kreis Biberach ist ein 73-Jähriger im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen. Ein Rettungshubschrauber hatte den Schwerverletzten in eine Klinik geflogen.

Wie die Polizei am Montag mitteilt, ereignete sich der Unfall bereits am vergangen Dienstag gegen 12 Uhr. Der 73-Jährige war zwischen Daugendorf und Bechingen mit Inlinern unterwegs. Er fuhr auf dem Radweg neben der B312. Auf Höhe Sportplatz kam der Senior auf der abschüssigen Strecke aus bisher unbekannten Gründen alleinbeteiligt zum Sturz.

Zeugen fanden den bewusstlosen Mann und verständigten die Rettungskräfte. Ein Rettungshubschrauber flog den Schwerverletzten in eine Klinik. Wie nun bekannte wurde, erlag der Senior am Samstag in einem Krankenhaus seinen Verletzungen. (AZ)