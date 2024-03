Roggenburg-Biberach

Neuer Erinnerungswald: Bäume zum Erinnern, Begreifen und Bewahren

Plus Streuobstwiese und Erinnerungswald in einem: Westlich von Roggenburg-Biberach ist am Waldrand eine besondere Grünfläche entstanden. Was es damit auf sich hat.

Von Regina Langhans

Der Landkreis Neu-Ulm hat seinen ersten Erinnerungswald. Und zugleich eine weitere Streuobstwiese mit alten Sorten, die den Ruf als Standort mit den meisten Streuobstflächen Schwabens untermauert. Wie berichtet, ist das Besondere diesmal die gelungene Verquickung zweier Anliegen: heimischen Baumbestand zu bewahren, aber auch Eltern von Sternenkindern – also von kurz vor oder nach der Geburt gestorbenen Babys – einen Erinnerungsort zu geben. Mittwoch wurde gepflanzt, Freitag waren Kreisgartenfachberater Rudolf Siehler sowie Anna-Maria und Bernd Böswald vom Verein Sterneneltern Schwaben zur Inaugenscheinnahme gekommen. Der Erinnerungswald liegt nördlich der Staatsstraße 2019 zwischen Roggenburg-Biberach und Weißenhorn.

Der Blick führt über hügeliges Gelände mit jungen Hochstämmen, von denen vergangene Saison 46 und aktuell 77 gepflanzt wurden sowie in 2024/25 noch 23 dazukommen sollen. Damit ist die Ausgleichsfläche des staatlichen Bauamts Krumbach voll. Und interessierte Sterneneltern können sich einen der Apfel- oder Birnenbäume heraussuchen und dafür eine ideelle Patenschaft übernehmen. Bis auf zwei Exemplare der Weißenhorner Birne – in Reminiszenz an die Nachbarstadt – sind in dem künftigen Erinnerungswald alle Baumsorten nur einmal vertreten, informiert Kreisgartenfachberater Siehler.

