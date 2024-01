Senden

Ein echter Querdenker als Impulsgeber für den Neujahrsempfang in Senden

Plus Die Vermittlung von Zuversicht, die Warnung vor Populismus, Hass und Hetze – der Neujahrsempfang in Senden bot den Gästen ein Wechselbad an Gefühlen.

Sendens Bürgermeisterin Claudia Schäfer-Rudolf hält es mit Karl Valentin: "Heute ist die gute alte Zeit von morgen" – ganz an den Beginn ihrer Ansprache stellte sie das Zitat jenes Komikers, der Querdenker war, als dieser Begriff noch ein besonderes Denkvermögen ausdrückte und keine ideologiegetriebene Halluzination. Vor rund 200 Besucherinnen und Besuchern im Bürgerhaus warnte sie vor jenen, die "einfache Parolen auf komplexe Probleme" anböten und dabei "Hass und Hetze" verbreiteten. "Jeder und jede einzelne von uns" sei verantwortlich, dass diese Saat in der Stadt nicht aufgehe.

Ähnlich klang davor Erich Winkler, stellvertretender Landrat und in seinem Grußwort in der Rolle als Mahner, sich in all den Debatten, die zu führen seien, immer an demokratische Gepflogenheiten zu halten. Dazu gehöre, andere Meinungen und nach getanen Abstimmungen Mehrheitsentscheidungen auch zu akzeptieren. Seinen Grundkurs in Sachen Demokratie, wie er aktuell wieder notwendig zu sein scheint, verband auch Winkler, im Hauptberuf Nersingens Bürgermeister, mit einem aufmunternden Appell: "Mit einer Portion Zuversicht ins neue Jahr zu schauen." Und im Nachsatz mit einem anerkennenden Lob für alle Ehrenamtlichen als "Kitt unserer Gesellschaft".

