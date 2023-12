Senden

vor 32 Min.

Krippe in der Germanenstraße in Senden darf noch fünf Jahre bleiben

Ewig wird die Kinderkrippe in der Germanenstraße in Senden nicht bleiben können: Sie befindet sich im Gewerbegebiet.

Plus Neue Wohnungen für Seniorinnen und Senioren und die Verlängerung einer Kinderkrippe: Zwei soziale Projekte kommen in Senden voran. An welchen Punkten es hakt.

Von Annemarie Rencken

Für die Jüngsten und die Ältesten: In Senden geht es mit zwei (Bau-)Projekten voran, die sich im einen Fall gezielt an Seniorinnen und Senioren und im anderen Fall an Krippenkinder richten. Hier die wichtigsten Entwicklungen im Überblick.

Die Friedrich-Notter-Stiftung plant zusammen mit dem Gesundheitsdienstleister illerSenio am Maria-Hilf-Weg drei zusammengehörende Häuser für Ältere zu bauen. Entstehen sollen hier 32 barrierefreie Wohnungen, ein Gemeinschaftsbereich und 16 Autostellplätze.

