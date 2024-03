Senden

vor 48 Min.

Schaumherzen statt Luftballons: Innovatives auf der Sendener Hochzeitsmesse

Dietmar Glater präsentierte vor der Hochzeitsmesse im Sendener Bürgerhaus seine Alternative zu Luftballons: Seine Schaumherzen steigen in die Luft – lösen sich aber einfach auf.

Plus In Senden fand am Sonntag zum ersten Mal eine Hochzeitsmesse statt. Mit vielen Überraschungen – passgenau zugeschnitten auf die Bedürfnisse von Brautpaaren.

Von Dagmar Hub

Dietmar Glater zieht einen Holzstab durch die schaumige Masse, die aus einer Maschine quillt – und ein Herz aus Schaum steigt in den Himmel über Senden. Glater präsentierte die federleichte Alternative zu Luftballons, die sich auflöst, ehe das Helium-Schaum-Fluid wieder zur Erde zurückkehrt, bei der ersten Hochzeitsmesse im Sendener Bürgerhaus. Die Messe des Vereins "5 Sterne Hochzeit – die Hochzeitsprofis" wurde vom Publikum sehr gut angenommen.

Bisher hatte es die 5-Sterne-Hochzeitsmesse in Vöhringen gegeben, doch der Standort wurde zu klein für die inzwischen 37 Anbieter rund ums Thema Heiraten, die auf dieser Messe Paare berieten und für manch wirklich innovative Überraschung sorgten. Der Messe-Standort Bürgerhaus ist dabei selbst auch Anbieter: Es kann für Hochzeiten mit bis zu etwa 140 Personen gemietet werden.

