Von der Bremse gerutscht: Drei Verletzte bei Unfall

Drei Männer werden in Senden verletzt, wo drei Autos aufeinander auffahren. Bei dem Unfall spielt das Getriebe eines Fahrzeugs eine Rolle.

Bei einem Unfall in der Königsberger Straße in Senden sind am Mittwoch drei Menschen leicht verletzt worden, wie die Polizei meldet. Der Schaden an drei Autos wird auf 20.000 Euro geschätzt.

Ein 65-jähriger Autofahrer musste verkehrsbedingt anhalten. Während des Haltevorgangs rutschte er von der Bremse und sein Automatik-Fahrzeug fuhr auf den vor ihm stehenden Wagen auf. Dieses Fahrzeug wurde dadurch auf ein weiteres Auto geschoben. Bei dem Unfall wurden alle drei Fahrer leicht verletzt. (AZ)