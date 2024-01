42-Jähriger soll seine Lebensgefährtin mit dem Messer getötet haben

Ein Mann soll im Raum Sontheim seine Lebensgefährtin mit einem Stich lebensgefährlich verletzt haben. Sie starb noch am Tatort.

Viel lassen die Ermittler in ihrer Pressemitteilung am Montag nicht heraus: Im Raum Sontheim an der Brenz (Kreis Heidenheim) soll ein 42-Jähriger seine 40 Jahre Lebensgefährtin getötet haben. Der Mann befindet sich zwischenzeitlich in Untersuchungshaft.

Nach Angaben des Polizeipräsidiums Ulm sowie der Staatsanwaltschaft Ellwangen soll sich die Tag in der Nacht von Samstag auf Sonntag ereignet haben. Nach derzeitigem Kenntnisstand soll der 42-Jährige die Frau mit einem Stich zunächst lebensgefährlich verletzt haben. Notarzt und Rettungsdienst hätten die 40-Jährige noch reanimiert. Das aber blieb erfolglos, die Frau starb noch am Tatort. Dort konnte auch der Mann nach Ermittlerangaben festgenommen werden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ellwangen befindet sich der Beschuldigte seit Sonntag in richterlich angeordneter Untersuchungshaft. Die Ermittlungen zum Tatgeschehen dauern an, heißt es. (AZ)