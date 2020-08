27.08.2020

DFB-Pokalspiel des SSV Ulm 1846 gegen Erzgebirge Aue hat einen Termin

Die Ulmer Spatzen besiegen Trillfingen und erreichen im WFV-Pokal 20/21 die nächste Runde. Das DFB-Pokalspiel gegen Aue hat einen Termin.

Erst am Wochenende haben die Spatzen den Titel im WFV-Pokal der Saison 19/20 verteidigt und schon stehen sie in der neuen Runde im Achtelfinale. Grundlage dafür war ein deutlicher 7:1-Sieg am Mittwochabend gegen den Landesligisten Trillfingen.

Es war ein Spiel der Stürmer, sowohl Anton Fink als auch Steffen Kienle trafen doppelt, Ardian Morina steuerte einen Treffer bei. Die weiteren Ulmer Tore erzielten Michael Heilig und Angelo Rinaldi. Das zwischenzeitliche 1:1 der Trillfinger hatte Dennis Söll erzielt – mit einem Heber über den zu weit vor seinem Tor stehenden Ulmer Keeper Christian Ortag. Die Startaufstellung der Spatzen war von Trainer Holger Bachthaler auf einigen Positionen im Vergleich zum Pokalfinale am Samstag verändert worden – der Ulmer Dominanz tat das aber keinen Abbruch. Neben Ortag, der im Finale von Niclas Heimann ersetzt worden war, gab es Änderungen auf sieben Positionen. Der Torschütze Angelo Rinaldi war nach einer Verletzung wieder zurückgekehrt auf den Platz und schließt damit zumindest einen Teil der Lücken, die die Ulmer derzeit auf ihren Außenverteidigerpositionen haben.

Ulmer Spatzen besiegen Trillfingen

Im Achtelfinale wartet der Landesligist SV Bonlanden auf den SSV, als Spieltermin wurde Dienstag, 22. September, (16.30 Uhr), anberaumt. Eigentlich war das Spiel für kommenden Mittwoch, 2. September, geplant. Allerdings wäre das nur ein Tag nach dem Auftakt in der Regionalliga Südwest. Denn wegen des DFB-Pokalspiels gegen Erzgebirge Aue. mussten die Spatzen die Partie des zweiten Ligaspieltags gegen die TuS RW Koblenz vorverlegen. Anpfiff ist am Dienstag um 18 Uhr. Der erste Spieltag in der neuen Saison der Regionalliga Südwest folgt dann am Samstag, 5. September. Am Donnerstag wurde außerdem die Partie gegen Aue terminiert. Sie wird am Samstag, 12. September, um 18.30 Uhr im Ulmer Donaustadion angepfiffen. (gioe)

SSV Ulm 1846 Fußball: Ortag – Heilig, Geyer (60. Baier), Reichert (60. Rinaldi), Kehl – Kiefer, Gashi, Morina, Kilic - Fink, Kienle.

