vor 18 Min.

Der letzte Schuss entscheidet

Pfeil Vöhringen scheitert denkbar knapp schon im Viertelfinale. Zum schlechtesten Ergebnis der gesamten Saison kommt auch eine Menge an Pech

Von Stefan Kümmritz

Mit großen Hoffnungen und Erwartungen waren die Luftgewehrschützen des SV Pfeil Vöhringen zur Endrunde um die deutsche Mannschaftsmeisterschaft nach Rotenburg an der Fulda gefahren. Eine Medaille sollte es schon sein. Und dann kam für die Mannschaft, die in der Bundesliga-Südgruppe ungeschlagen Rang eins belegt hatte, bereits im Viertelfinale am Samstagmorgen das Aus. Gegen den Viertplatzierten aus dem Norden, den SB Freiheit aus dem Harz, verlor Vöhringen mit 2:3 (1966:1963). „Wir waren nicht gut“, sagte Trainer Sven Martini: „Aber der Gegner war es auch nicht. Wir waren nachher total deprimiert, aber wir kommen darüber hinweg.“

Für die Vöhringer kamen mehrere unglückliche Umstände zusammen und so fiel das Ausscheiden auch in die Kategorie Pech. Zunächst fehlte die indische Weltranglistenerste Elavenil Valarivan. „Ihr Pass liegt seit zwei Wochen bei der deutschen Botschaft in Delhi“, erklärte Martini die Situation: „Sie hat das nötige Visum aber nicht rechtzeitig bekommen. Dabei wollte sie für uns starten.“ Zwar gewann Oleh Tsarkov, ihr Vertreter auf der Ausländerposition, sein Duell mit der Rotenburgerin Jessica Mager überdeutlich mit 398:389 und holte damit einen Punkt für die Pfeil-Schützen. Aber weil der Ukrainer in der Rangliste hinter Michaela Kögel steht, musste die für Vöhringen an Position eins schießen. Kögel verlor mit dem Stechschuss nach einem 396:396 gegen die norwegische Nationalschützin Jeanette Hegg-Duestad. „Ela Valarivan hätte dieses Duell sicher gewonnen und Kögel hätte als Nummer zwei gegen Jessica Mager garantiert auch den Punkt geholt. Dann hätte es zum Schluss 3:2 für uns geheißen“, rechnete der Trainer der Pfeil-Schützen vor.

Pech war auch, dass sich Hannah Steffen nicht wohlfühlte. „Sie hatte Probleme“, berichtete Sven Martini: „Sie hat zwar ganz gut durchgehalten. Aber hätte ich vorher gewusst, wie es um Hannah steht, hätte ich vielleicht Antonia Back aufgestellt.“ In normaler Verfassung hätte Steffen ihre Gegnerin Michaela Thöle (392) vermutlich geschlagen, aber ihre 388 Ringe reichten eben nicht.

Rechnen durfte man auch mit einem Punkt von Andreas Renz. Aber ausgerechnet am Samstag spielten ihm, der zuletzt mit 398 und 399 Ringen aufgewartet hatte und in Topform war, die Nerven einen Streich. Vor der letzten Zehner-Serie lag er gegenüber Lisa Müller mit einem Ring vorne. Dann fühlte er sich vom Hallensprecher gestört, wurde unruhig und vergeigte die letzte Serie mit 96 Ringen, was zur 393:395-Niederlage führte.

Wie Michaela Kögel musste auch Florian Krumm gegen Nationalschützin Jolyn Beer nach dem 391:391 zum Stechschuss antreten. Der Vöhringer blieb hoch konzentriert, war einen Tick besser und glich zum 2:2 aus. An Michaela Kögel lag es nun, mit ihrem Stechschuss, dem letzten Schuss des Duells mit Freiheit, den dritten und entscheidenden Punkt für Vöhringen zu sichern. Doch sie scheiterte ganz knapp, wofür ihr der Trainer und ihre Teamgefährten überhaupt keinen Vorwurf machten. Martini: „In so einer Situation will kein Schütze sein. Die Norwegerin hatte Riesenglück.“

Insgesamt waren die 1966 Ringe der Vöhringer zwar ihr schlechtestes Ergebnis der gesamten Saison. Trotzdem hatten sie insgesamt drei Ringe mehr als der SB Freiheit. Es liegt am Modus, dass sie trotzdem verloren und früh ausschieden. „Da die Endrunde im K.-o.-System ausgetragen wird, kann man schlecht aussehen“, gab Sven Martini zu bedenken: „Die erste Klippe ist die höchste. Wenn man die überwunden hat, wird man lockerer. Man sollte das System bei der Finalrunde ändern.“

