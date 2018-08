06:10 Uhr

Die Neu-Ulm Spartans sagen „Servus Regionalliga“ Lokalsport

Die American-Football-Abteilung des TSV Neu-Ulm tritt zu ihrem vorerst letzten Spiel in der Regio Süd an.

Die Saison 2018 ist für die Neu-Ulm Spartans absolut gelaufen. Am Samstag (16 Uhr) steht das letzte Match in der Regionalliga Süd an, zuhause gegen die Burghausen Crusaders. Und schon vor dem Spiel steht fest: Die Footballer des TSV müssen aus dem bayerischen Football-Oberhaus absteigen und im nächsten Jahr in der Bayernliga angreifen.

Das Leitungsteam der Spartans um Abteilungsleiter Klaus Weiß und Cheftrainer Daniel Koch will sich aber erst einmal mit einem guten Spiel und einem ansehnlichen Ergebnis aus der Regio Süd verabschieden. Gegen die Burghausen Crusaders hat es seit dem ersten Aufeinandertreffen im Jahr 2014 immer wieder packende Spiele gegeben. Beide Teams mögen sich und wollen einen sportlich fairen Wettkampf austragen, bevor sich die Wege der beiden vorerst trennen werden. Nachdem die Crusaders in den vergangenen Spielen nicht sehr überzeugten, rechnen sich die Verantwortlichen der Spartans durchaus Siegchancen aus.

Es wäre der erste Erfolg der Saison. 0:22 Punkte lautet die Bilanz der Neu-Ulmer vor dem letzten Saisonspiel. Ein Sieg könnte der Mannschaft den Abschied versüßen – wenn auch nur ein wenig. (az)

