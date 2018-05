00:02 Uhr

Eine Vöhringerin läuft allen davon Lokalsport

Svenja Pfetsch knackt zudem die Quali-Norm für die deutsche Meisterschaft

Beim internationalen Bodensee-Ländervergleichskampf zwischen Leichtathleten aus den Regionen Hegau, Oberschwaben, Allgäu, Ostschweiz, Thurgau/Schaffhausen und Vorarlberg in Konstanz waren auch fünf Starter des SC Vöhringen dabei. Vor allem Svenja Pfetsch zeigte sich bei ihrem ersten Freiluftwettkampf der Saison in guter Form. Über die 100 Meter verbesserte sie ihren persönlichen Rekord auf 12,12 Sekunden und holte für die Mannschaft des Allgäus das Maximum von sieben Punkten. Zudem unterbot sie deutlich die geforderte Qualifikationsnorm für die deutschen Jugendmeisterschaften in Rostock. Mit der Staffel sprintete Pfetsch in 50,85 Sekunden auf den dritten Platz und holte weitere sechs Punkte. Larissa Henle wurde im Diskuswerfen mit guten 29,45 Metern Zweite und holte fünf Punkte. Im Kugelstoßen belegte sie mit soliden 9,04 Metern den zehnten Rang. Am Ende erreichte die Allgäuer Mannschaft bei der weiblichen Jugend Platz vier.

Bei den Jungs trug der 17-jährige Fabian Ritter das Allgäuer Trikot. In einem schnellen 800-Meter-Lauf bot er eine starke kämpferische Leistung. Er wurde in 2:05,48 Minuten Neunter und mit zwei Punkten belohnt. In der Gesamtwertung belegte das Team Allgäu den fünften Platz.

Für die Frauenmannschaft gingen Sarah Fackler und Nadine Brutscher an den Start. Über 200 Meter wurde Fackler mit 28,29 Sekunden Zehnte. Vier Punkte gab es für sie mit der Schwedenstaffel. Dort überquerte sie als Schlussläuferin die Ziellinie nach 2:28,78 Minuten auf Platz vier. Ebenfalls vier Punkte holte Brutscher mit der Sprintstaffel in 51,97 Sekunden. Über die 100 Meter wurde sie mit 14,40 Sekunden Elfte. Die Allgäuer Frauenmannschaft belegte in der Gesamtwertung den vierten Platz.

Bei der Regionalmeisterschaft im Donaustadion schwang sich die 15-jährige Marie Jung vom SSV Ulm 1846 gleich im ersten Wettkampf über die 1,70 Meter und qualifizierte sich damit ebenso für die deutschen U16-Meisterschaften in Wattenscheid wie ihre Vereinskameradin Franca Arnold, die den Speer im letzten Versuch auf 39,64 Meter beförderte. Die ein Jahr jüngere Brit Breymaier holte sich mit 30,20 Meter den Speer-Titel bei der W14. Gleich vier Mal erfolgreich war Samuel Vetter in der M13 der Jungs: 9,91 Sekunden über 75 Meter, 5,13 Meter im Weit- und 1,45 Meter im Hochsprung sowie 9,60 Meter im Kugelstoßen standen für ihn zu Buche. Bei den 15-Jährigen setzte sich Max Baur mit 2:34,00 Minuten über 800 Meter, 1,63 Meter im Hochsprung und 10,43 Meter im Kugelstoßen durch. (az/chu)

