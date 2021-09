Trainer Linke bittet um Geduld

Die Devils werden wohl im ersten Monat Lehrgeld zahlen

Der Eishockey-Bayernligist VfE Ulm/Neu-Ulm verbuchte am Wochenende seinen ersten Testspielsieg. Beim Regionalligisten ESC Hügelsheim gewannen die Devils am Sonntag mit 3:1 (1:1/0:0/2:0). Zuvor hatte es am Freitag eine deutliche 3:7 (2:2/0:3/1:2)-Niederlage beim Stuttgarter EC gesetzt.

In diesem Spiel konnten die Devils das erste Drittel noch offen gestalten und drehten zunächst einen 0:1-Rückstand durch die Tore von Matteo Miller (12.) und Nicklas Dschida (15.) in eine Führung. Durch den ersten von vier Gegentreffern in Unterzahl fingen sie sich aber den Ausgleich kurz vor Drittel-ende ein. Das Hauptmanko nach Einschätzung von Trainer Robert Linke: „Wir haben zu viele Fehlpässe gespielt und uns nicht an die taktischen Vorgaben gehalten. Dazu kamen im zweiten Drittel zu viele Strafzeiten, weshalb wir den Faden verloren haben.“ Im zweiten Durchgang kamen die Donaustädter sogar mit 0:3 unter die Räder. Zumindest erzielte Jonathan Schalk im letzten Drittel noch den dritten Treffer der Devils.

In Hügelsheim präsentierten die sich sicherer, sie mussten aber zunächst einem Rückstand hinterherlaufen (6.), ehe Dschida der Ausgleich gelang (13.). Nach einer Kabinenpredigt des Trainers lief es besser. Steffen Kirsch gelang im letzten Drittel nach einem Konter die Führung der Devils (45.) und nach einem Foul an Jakob Schwarzfischer, der alleine in Richtung des gegnerischen Gehäuses unterwegs war, entschieden die Unparteiischen auf technisches Tor für die Gäste.

Der Trainer bittet nach den Eindrücken in den Testspielen den Anhang um Geduld: „Vermutlich werden wir im ersten Monat Lehrgeld zahlen. Wir hoffen, dass es die Fans tolerieren. Wir haben viele junge Spieler, die in ihre neuen Rollen reinwachsen müssen.“ (duja)