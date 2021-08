FV Illertissen gewinnt in der ersten Runde des Totopokals beim Bayernligisten VfR Garching mit 2:0. Ein Neuzugang erzielt seinen ersten Treffer

Es war ein hartes Stück Arbeit, ehe Fußball-Regionalligist FV Illertissen durch ein 2:0 (2:0) beim Bayernligisten VfR Garching in die zweite Runde des bayerischen Totopokals einzog. Die wird am Dienstag, 24. August, ausgetragen. Die Auslosung erfolgt am heutigen Donnerstag ab 16 Uhr.

Den Grundstein für ihren Sieg legten die Illertisser in den ersten 45 Minuten, ließen Ball und Gegner laufen. Nahezu zwangsläufig fielen so auch Tore, das erste nach einer knappen halben Stunde durch Max Zeller. Nach einem schönen Spielzug schoss er aus wenigen Metern überlegt flach ins lange Eck zum 1:0 ab. Zuvor hatte es bereits Yannick Glessing nach Vorarbeit von Kento Teranuma mit einem gefährlichen Distanzschuss probiert (20.). Die beiden waren für den verletzten Lukas Rietzler und Semir Telalovic, der pausieren durfte, in die Mannschaft gekommen. Auch Kai Luibrand hätte die Möglichkeit zum Führungstreffer gehabt, doch er blieb in aussichtsreicher Position hängen (22.). Innerhalb einer Minute setzte dann der Illertisser Neuzugang Kento Teranuma Akzente. Zunächst scheiterte er mit einem Foulelfmeter an Torhüter Maximilian Retzer (35.), den der Schlussmann am Japaner verursacht hatte. Wenige Augenblicke später setzte sich der Stürmer energisch durch, schoß zum 2:0 ein. (36.).

Der FVI agierte auch in der Folge weiterhin druckvoll, Torhüter Felix Thiel war nahezu arbeitslos. Nach der Pause verstärkten die Gastgeber ihre Bemühungen, während die Illertisser das Tempo rausnahmen. Trainer Marco Konrad meinte: „Da müssen wir nur noch ruhiger und cleverer werden.“ Zu klaren Torchancen kamen die Garchinger, die unermüdlich kämpften, jedoch nicht. Zum Leidwesen der Illertisser schlugen die Hausherren aber eine härtere Gangart an, kassierten insgesamt fünf Gelbe Karten. Eine davon gab es für Abwehrspieler Tino Reich für eine rüde Attacke an Marius Wegmann, der daraufhin mit einer blutigen Schramme vom Platz musste.

Beim FVI hofft man, dass Wegmann am Freitagabend gegen die SpVgg Greuther Fürth II wieder dabei sein kann. „Ansonsten sind wir froh, dass alle gesund geblieben sind und wir erneut als Team überzeugt haben. Unsere Stürmer waren agil und unser Sieg war nie in Gefahr“, sagte Coach Marco Konrad nach dem Spiel zufrieden. Dass der Spielfluss bei seiner Mannschaft in der zweiten Halbzeit etwas verloren ging, sei angesichts der sommerlichen Temperaturen nicht schlimm gewesen. Konrad: „Ich freue mich in erster Linie über das Weiterkommen.“

FV Illertissen Thiel – Gölz, Wegmann (53. Rupp), Sakai, Zeller- Bergmiller (73. Telalovic), Maiolo, Boyer (78. Estevez), Glessing(65. Dewein) – Teranuma, Luibrand.