Kreisliga A: Holzheim kommt gegen Pfuhl erst spät in Fahrt

Plus In der Kreisliga A Donau gewinnt der TSV Holzheim gegen den TSV Pfuhl. Die Fans sehen aber zwei komplett verschiedene Halbzeiten.

Durch den 3:0-Erfolg im bayerischen Derby der Fußball-Kreisliga A Donau gegen den TSV Pfuhl bleibt der TSV Holzheim auf Platz drei und darf sich weiterhin Hoffnung machen, in der Tabelle noch weiter aufzurücken. Das 3:0 wirkt auf den ersten Blick recht deutlich, war es aber bei genauerer Betrachtungsweise nicht wirklich.