Regionalliga Bayern: FV Illertissen baut seine Erfolgsserie aus

Plus In der Regionalliga Bayern gewinnt der FV Illertissen 2:0 gegen die SpVgg Greuther Fürth II. Die Mannschaft von Trainer Marco Konrad ist seit vier Spielen ungeschlagen.

Der zweite Saisonsieg in der Regionalliga Bayern ist für die Fußballer des FV Illertissen unter Dach und Fach. Der Erfolg war beim 2:0 (1:0) gegen die zweite Mannschaft des Bundesligisten SpVgg Greuther Fürth nie in Gefahr. Der FVI ist damit schon seit vier Spielen ungeschlagen, hat von insgesamt sieben Partien erst eine verloren.