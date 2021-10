Regionalliga Bayern: FV Illertissen gewinnt 4:1 gegen den SV Heimstetten

Plus Scheinbar deutlich hat der FV Illertissen sein Regionalliga-Heimspiel gegen den SV Heimstetten gewonnen. Doch das 4:1 war das Ergebnis einer Energieleistung.

Über weite Strecken war die Partie zwischen dem FV Illertissen und dem SV Heimstetten, bis dato seit vier Spielen ungeschlagen, hart umkämpft. Am Ende siegten die Hausherren scheinbar deutlich mit 4:1 (2:1). Es bedurfte aber schon einer Energieleistung.