Spielabbruch nach Rassismus-Vorwurf: So reagieren Nersingen und Erbach auf das Urteil

Plus Im Oktober wurde das Kreisliga-A-Spiel zwischen dem SV Nersingen und dem TSV Erbach abgebrochen. Nach dem Rassismusvorfall haben sich die Beteiligten jetzt ausgesprochen.

Das Sportgericht des Fußball-Bezirks Donau/Iller hat sich dieser Tage noch einmal mit dem Abbruch der Kreisliga-A-Partie zwischen dem SV Nersingen und dem TSV Erbach beschäftigt. Und das Urteil, das gefällt wurde, überrascht beide Seiten wenig.