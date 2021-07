Ein Top-Talent für die Vöhringer Handballer

Die Handballer des SC Vöhringen angeln sich ein große Torwart-Talent. Nico Bucher kommt vom Nachwuchs des VfL Günzburg.

Nico Bucher heißt der auch im wörtlichen Sinne jüngste Neuzugang der Handballer des SC Vöhringen. Der erst 16-jährige Torhüter kommt von der A-Jugend des VfL Günzburg.

Der in Nersingen lebende Bucher begann in jungen Jahren bei der HSG Langenau/ Elchingen mit dem Handballsport. Vorletzte Saison zog es ihn dann von der Nau an die Donau, beim VfL Günzburg spielte der Keeper mit seiner Mannschaft unter anderem in der Bayernliga. Nun war der angehende Azubi zum Industriekaufmann auf der Suche nach einer neuen Herausforderung und daher auch mit einigen Vereinen aus der Region in Kontakt.

Angetan von den "familiären Atmosphäre"

„Vom SC Vöhringen habe ich unmittelbar eine Rückmeldung und eine Einladung ins Probetraining bekommen. Ich wurde von allen freundlich aufgenommen, die familiäre Atmosphäre hat es mir angetan, sodass meine Entscheidung schnell gefallen war“, sagt er. Auch die Vöhringer Trainer sind glücklich, dass aus dem bisherigen Torwartduo nun ein Trio geworden ist. „Wir wollten unbedingt noch einen weiteren Torhüter, um für alle Eventualitäten gewappnet zu sein. Mit Nico haben wir einen jungen, motivierten und sicherlich entwicklungsfähigen Schlussmann dazu bekommen. Die ersten Eindrücke – sportlich wie auch menschlich – sind sehr positiv“, schwärmt André Möller.

Der 1,85 Meter große Torhüter ist sehr ehrgeizig. Auch, wenn er zunächst vorwiegend wohl in der zweiten Mannschaft spielen wird, so will er sich deswegen schnell einen Stammplatz in der ersten Garnitur sichern.

