Illertissen stolpert gegen Rain über die verflixte zweite Hälfte

Der FV Illertissen dominiert den TSV Rain im Duell der Regionalliga Bayern – allerdings nur 45 Minuten lang.

Von Hermann Schiller

Hätte man 1:1(1:0) des FV Illertissen in Rain nur die erste Halbzeit als Maßstab genommen, wäre der FVI eindeutig als Sieger vom Platz gegangen. Er führte völlig verdient durch das 6. Saisontor von Kai Luibrand und Maurice Strobel verschoss noch einen Elfmeter. Weil ein Fußballspiel aber aus zwei Halbzeiten besteht, mussten die Illertaler letztlich mit dem Punkt zufrieden sein. Denn in der zweiten Hälfte drehte sich die Partie komplett.

Trainer Marco Küntzel hatte die gleiche Startformation wie beim 2:0 gegen Burghausen vor einer Woche aufs Feld geschickt, seine Mannschaft nahm von Beginn an das Heft in die Hand. Allerdings war die Anfangsviertelstunde noch etwas zerfahren, ehe die Aktionen der Gäste klarer und zielstrebiger wurden. Die Folge war die 1:0-Führung, wobei Mittelstürmer Kai Luibrand nach vorausgegangenem Einwurf überlegt ins lange Eck zum 1:0 einschoss. Es folgte die stärkste Phase der Illertisser, sie hätten eigentlich den Sack zumachen können, ja müssen. Denn nach einer guten halben Stunde wurde Maurice Strobel im Strafraum gefoult, scheiterte aber beim anschließenden Strafstoß an Torhüter Kevin Maschke. Einige Minuten später hatte sich Marius Wegmann auf dem Flügel durchgesetzt, doch der anschließende Kopfball von Kai Luibrand war nicht druckvoll genug. Doch damit nicht genug: Kurz vor der Pause zeigte Schiedsrichter Jochen Gschwendtner erneut auf den Punkt. Allerdings signalisierte sein Schiedsrichterassistent, dass nicht ein Rainer Abwehrspieler Kai Luibrand umgestoßen hatte, sondern ein Mitspieler.

FV Illertissen spielt 1:1 gegen den TSV Rain

Mit dem Wiederanpfiff zeigte sich sehr bald, dass die Illertisser ihren Rhythmus verloren hatten. Sie verloren die Bälle zu schnell und die Pässe kamen auch zu ungenau. Die Gastgeber bekamen Oberwasser, konnten jedoch kaum Torchancen herausspielen. Eine gute Viertelstunde vor Schluss war es aber so weit. Tjark Dannemann kam aus zwölf Metern zum Schuss und traf flach ins lange Eck zum 1:1. Die Illertisser ihrerseits schafften es einfach nicht, wieder ihr Kombinationsspiel aufzuziehen und den Gegner so zu Fehlern zu zwingen. Einzige Ausbeute war ein Weitschuss von Maurice Strobel, der jedoch nicht scharf genug war, um Torhüter Kevin Maschke in Gefahr zu bringen. Unterm Strich war es dann für die Illertisser eher ein Punktgewinn als der Verlust von zwei Zählern. Am Freitag, wenn Tabellenführer Schweinfurt nach Illertissen kommt, wird der FVI eine konstantere Leistung zeigen müssen. (hs)

FV Illertissen: Schmidt – Wegmann, Krug, Pangallo, Herzel – M. Strobel, Nebel (80. Galinec), Maiolo, Hahn, Dewein (53. P. Strobel) – Luibrand (87. Schmid).

