Es fehlt an Konstanz

Rückschlag für FVI II

Es ist das große Problem: Der jungen Mannschaft des FV Illertissen II fehlt es an Erfahrung und Konstanz. Nach dem Sieg über Mering gab es mit der 1:4-Niederlage beim SC Olching erneut einen Rückschlag. „Die haben so gespielt, wie wir es uns vorgenommen hatten“, sagte der Illertisser Co-Trainer Matthias Linder nach der Partie. Präsent und bissig präsentierten sich die Gastgeber und verkürzten mit diesem Erfolg in der Tabelle den Abstand auf den FV Illertissen auf einen Punkt.

Dominik Dierich schoss Olching in Führung (20.), nach einer halben Stunde schloss Marcel Sieghardt einen Konter zum 2:0 ab. Als Robin Glöckle zum 2:1 verkürzt hatte, keimte noch einmal Hoffnung bei den Gästen auf. Die hätte Dierich fast im Gegenzug wieder zunichtegemacht, doch er scheiterte am Pfosten Daniel Medweds Gehäuse. Nach dem Seitenwechsel hatte der FVI nichts mehr zuzusetzen, Olching kam zu einem in dieser Höhe etwas schmeichelhaften Sieg. Marcel Sieghardt im Nachschuss nach einem Handelfmeter (58.) sowie Benedikt Wiegert (81.) waren die weiteren Torschützen.

Zum Abschluss der englischen Woche bekommt es der FVI am Samstag (14 Uhr) mit dem TuS Geretsried zu tun. (jürs)

FV Illertissen II: Medwed – Smarzoch, Wolf (56. Santoro), Ott – Bachthaler (65. Epple), Egle, Lehner (76. Mignemi), Komissarov (70. Schwarz), Jenuwein – Erten (46. Kazaryan), Glöckle.