Erstmals unter den Top acht

Antonia Kinzel wird mit dem Diskus Sechste der EM

Sie war als Sechste der Meldeliste angereist und sie beendete das Diskus-Finale von Tallinn als Sechste: Antonia Kinzel vom SSV Ulm 1846 hat bei den U23-Europameisterschaften in Estland ihre erste internationale Top-acht-Platzierung errungen. Nach dem knappen Vorrunden-Aus bei der U20-EM 2019 im schwedischen Boras war das Abschneiden der 20-Jährigen der nächste Schritt in ihrer Karriere – wenngleich der Diskus nicht ganz so weit flog wie gewünscht.

„Am Anfang hat es geregnet und der Ring war recht rutschig“, erklärte Antonia Kinzel: „Im zweiten Versuch habe ich dann ja aber doch die 52,49 Meter geworfen, die für die Top acht gereicht haben. Technisch hat es einfach nicht so gut geklappt, ich habe nichts aus den Beinen gemacht und nur oben draufgehauen. Aber mit dem sechsten Platz bin ich zufrieden.“

Aus dem Kreise derjenigen Athletinnen, die in ihrer Karriere schon die 60-Meter-Marke überboten haben, gelang dies in Estland nur einer – und das war die 70-Meter-Werferin im Feld: Jorinde van Klinken (Niederlande), in diesem Jahr mit 70,22 Metern an der Weltspitze angekommen, sicherte sich mit 63,02 Metern unangefochten die Goldmedaille. Dahinter wurde Helena Leveelahti (Finnland/57,09) für die einzige Bestweite im Wettbewerb mit Silber belohnt, Bronze ging an Amana Ngandu-Ntumba (Frankreich/56,24). (AZ)