vor 21 Min.

Mit 130 Fans im Rücken

Elche besiegen München, Academy wartet auf nächsten Heimsieg

130 Fans hatten sich am Samstag mit den Basketballern der Scanplus Baskets Elchingen auf den Weg nach München gemacht, wo sich die Elche in der Pro B dem FCB II stellten. Die Fahrt hat sich für alle Elchinger gelohnt: Die Basketballer gewannen mit 77:69 und die Fans sahen eine gute Leistung ihres Teams. Zur Halbzeit führte die Mannschaft von Trainer Igor Perovic mit 46:32, was vor allem an der guten Defensivleistung lag. Allerdings schienen die Elche in der Halbzeitpause etwas zu sehr zu entspannen, der Beginn im dritten Abschnitt verlief holprig. Die Bayern starteten einen 11:0-Lauf und waren auf drei Zähler dran. Erst nach fast vier Minuten erzielte Lamar Mallory von der Freiwurflinie den ersten Elchinger Zähler in Hälfte zwei. Trotzdem schafften es die Gastgeber im Audi Dome nicht, an ihren Gästen vorbeizuziehen.

Beste Elchinger Werfer: Mampuya (19 Punkte), Mallory (17).

Die Ulmer Orange Academy traf am Wochenende in der Pro B auf die Oberhaching Tropics, dem kommenden Gegner der Elche. Jedoch lief die Partie aus Ulmer Sicht nicht wie geplant, das Team von Trainer Anton Gavel verlor mit 71:78. Ein starker Auftakt in die zweite Halbzeit und jeweils 15 Punkte von Igor Milicic und Zach Ensminger reichten nicht aus, um die abgebrühten Gäste zu bezwingen. In einer hektischen Schlussphase zog die Orange Academy den Kürzeren und wartet damit weiterhin auf den zweiten Heimsieg der Saison. „Es waren heute viele Kleinigkeiten, die zur Niederlage geführt haben. Wir haben aber vor allem nicht gut genug verteidigt und den Ball vorne zu oft hergeschenkt“, sagte Gavel. (az)

Beste Ulmer Werfer: Milicic, Ensminger (jeweils 15 Punkte).

Themen folgen