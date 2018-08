vor 21 Min.

Niederlage bei Wormatia Worms - Kater beim SSV Ulm? Lokalsport

Die Ulmer Pokalhelden straucheln in Worms. Verteidiger Lennart Stoll muss nach einem unglücklichen Zweikampf vom Feld.

Manchmal sind Spielpläne einfach ungerecht. Dass der SSV Ulm 1846 Fußball nach seinem Pokalerfolg vom Samstag schon am Dienstag wieder in der Regionalliga Südwest ran musste, war so eine Ungerechtigkeit. Feiern ohne schlechtes Gewissen war da nur bedingt möglich. Vielleicht sind es die Spatzen aber trotzdem zu wild angegangen. Gestern haben sie bei Wormatia Worms jedenfalls mit 0:1 verloren. Das Tor des Tages erzielte Dimitrios Ferfelis erst spät im Spiel (88.).

Es war ein Dämpfer im Stimmungshoch der Ulmer Fußballer, der noch dazu durch eine Verletzung des Verteidigers Lennart Stoll verstärkt wurde. Stoll knickte in der 39. Minute nach einem Zweikampf mit Jan-Lucas Dorow äußerst unglücklich mit dem Bein um und verdrehte sich dabei das Knie. Er musste lange behandelt und schließlich vom Platz gebracht werden. Für ihn kam Tino Bradara.

SSV Ulm 1846 Fußball verliert gegen Wormatia Worms

Auffällig war, dass es in der Partie vor allem durch Standardsituationen gefährlich wurde. Aus so einer resultierte die beste Gelegenheit der ersten Hälfte. Den Freistoß des Wormsers Sascha Korb in der 15. Minute konnte Ulms Torhüter Christian Ortag nämlich erst im Nachfassen halten. Da hatte Ulm Glück, nicht schon früh in Rückstand geraten zu sein.

Personell hatte sich Trainer Holger Bachthaler für einige Änderungen im Vergleich zum Samstag entschieden. Kapitän Florian Krebs wurde in der Verteidigung durch Lukas Hoffmann ersetzt, im Mittelfeld spielte Adrian Beck für Ardian Morina. Der kam später ins Spiel, obwohl er in der Pokal-Begegnung eine Knöchelverletzung davongetragen hatte. Außerdem kam ein anderes Stürmerduo zum Einsatz. Die Torschützen vom Samstag, Steffen Kienle und Vitalij Lux, blieben draußen und wurden durch David Braig und Thomas Rathgeber ersetzt. Von Ulm kam insgesamt aber wenig – genau wie von Worms. Die Wormatia war aber einen Tick gefährlicher. Der Treffer des Tages fiel nach einer Ecke. (gioe)

SSV Ulm 1846 Fußball: Ortag – Schindele, Reichert, Hoffmann, Stoll (42. Bradara) – Beck, Gutjahr, Nierichlo (56. Morina), Campagna – Braig, Rathgeber (62. Kienle).

