04.12.2018

Pfeilschützen rücken auf Platz zwei vor Lokalsport

Im Januar hat Vöhringen Heimrecht

Obwohl die Luftgewehrschützen des SV Pfeil Vöhringen in Coburg nur eines von zwei Duellen in der Südgruppe der Bundesliga gewannen, haben sie sich in der Tabelle vom dritten auf den zweiten Rang verbessert und damit weiter alle Chancen auf die Teilnahme an der Endrunde um die deutsche Meisterschaft. Am 5. und 6. Januar stehen die letzten Wettkämpfe in der regulären Saison an. Dann haben die Pfeilschützen Heimrecht und treffen in zwei Spitzenduellen auf Petersaurach und Saltendorf.

Am Samstag besiegte Vöhringen den Aufsteiger FSG Kempten mit 4:1 (1963:1952). Oleh Tsarkov hatte an Position eins keine Probleme, Christoph Dürr mit 397:392 Ringen zu schlagen. Auch Hannah Steffen (396:392 gegen Lisa Müller), und Andreas Renz (394:391 gegen Barbara Fricke) lösten ihre Aufgaben sicher. Bei Florian Krumm ging es spannender zu, letztlich holte aber der Vöhringer gegen Susanne Angeli mit 390:389 den vierten Punkt für Vöhringen. Da spielte es keine Rolle mehr, dass Constanze Rotzsch gegen Monika Gottwald mit dem mäßigen Ergebnis von 386:388 verlor.

Am Sonntag mussten sich die Vöhringer dann dem Team von Der Bund München mit 1:4 (1958:1971) geschlagen geben. Dabei ging es trotzdem eng zu. Denn Tsarkov (398 Ringe) verlor erst im vierten Stechschuss gegen den Franzosen Pierre-Edmond Piasecki mit 10,2:10,5 und Hannah Steffen musste sich Hanna Bühlmeyer knapp mit 394:395 geschlagen geben. Andreas Renz kam an sein Vortagsergebnis nicht ran und unterlag Denise Erber mit 391:393. Florian Krumm setzte sich im Stechschuss (9:8) gegen Korbinian Hofmann – beide waren auf 390 Ringe gekommen – durch, aber Constanze Rotzsch verlor deutlich mit 385:395 gegen Lisa Hae-nsch. (kümm)

