Pipinsried - eine leichte Aufgabe für den FVI? Lokalsport

Der FV Illertissen trifft auf den FC Pipinsried. Der ist Vorletzter, hat zuletzt aber Bayern München II gefordert.

Eine vermeintlich leichte Aufgabe wartet auf den Regionalligisten FV Illertissen heute Nachmittag (17 Uhr). Er gastiert beim vorletzten FC Pipinsried, der in den bisherigen sechs Saisonspielen erst einen Zähler geholt hat. Klar, dass sie sich beim FV Illertissen Chancen ausrechnen. Ihnen kommt entgegen, dass der FCP erst vier Tore erzielt und schon 16 Gegentreffer kassiert hat. Das muss jedoch nicht so weitergehen, das weiß man auch beim FVI.

Einen Gegner zu unterschätzen ist äußerst unklug. Der FVI muss mehr investieren als gewöhnlich. Mit Schönspielerei wird dort nichts zu holen sein. Das musste am vergangenen Mittwoch auch der FC Bayern München II erfahren, der dort erst nach heftiger Gegenwehr mit 3:1 gewinnen konnte.

Lesen Sie: So geht es für den FV Illertissen im Toto-Pokal weiter.

Bei den Illertissern hofft man, dass sich die Personalsituation in der Mannschaft entspannt. Kehrten zuletzt Kapitän Moritz Nebel, Benedikt Krug und Stanislaw Herzel aus ihren Verletzungspausen zurück, so erwischte es im Laufe der Woche erneut einige Akteure. Torhüter Janik Schilder wird auf jeden Fall fehlen, denn er zog sich beim Warmmachen in Schwabmünchen eine Kapselverletzung am Daumen zu.

FV Illertissen muss auf Spieler verzichten

Bei diesem Pokalspiel mussten zudem Burak Coban, Maurizio Scioscia und Maurice Strobel mehr oder weniger angeschlagen zuschauen. Hinter ihrem Einsatz steht jedenfalls ein Fragezeichen. „So langsam gewöhnt man sich daran, dass man jede Woche die Mannschaft umbauen muß“, kommentiert Trainer Stefan Anderl das Geschehen mit einem ironischen Unterton. „Somit ist es natürlich wahnsinnig schwer, gewisse Abläufe zu festigen beziehungsweise einzustudieren. Gerade das wäre in Pipinsried besonders wichtig, denn bei denen wird nach 13 Abgängen und 15 Neuzugängen auch noch nicht alles nahtlos funktionieren.“

Drauf kann und möchte sich der Illertisser Trainer natürlich nicht verlassen, sondern lieber selbst die Initiative ergreifen. Wie seine taktische Ausrichtung genau aussehen kann, möchte er im Vorfeld nicht verraten. Er macht jedoch keinen Hehl daraus, dass gepunktet werden soll, zumal dann gegen den 1. FC Nürnberg II und den SV Schalding-Heining zwei schwere Heimspiele hintereinander folgen. (hs)

Lesen Sie hier: So lief Runde 1 im Toto-Pokal für den FV Illertissen.

