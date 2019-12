12:07 Uhr

Ratiopharm Ulm hat ein Hallenproblem

Eigentlich hat Ratiopharm Ulm im Halbfinale des Basketball-Pokals ein Heimspiel gegen Oldenburg. Aber das wird definitiv am 12. Januar ausgetragen und an dem Tag ist die Ratiopharm-Arena belegt

Von Pit Meier

Die Freude bei den Fans war groß am späten Donnerstagabend. Der vierfache Kanu-Weltmeister und Doppel-Olympiasieger Max Rendschmidt bescherte als Losfee Ratiopharm Ulm im Halbfinale des deutschen Basketball–Pokals ein Heimspiel gegen Oldenburg. Doch die Freude war möglicherweise verfrüht, denn inzwischen steht fest, dass die Ulmer an diesem Tag wahrscheinlich gar keine Halle haben. Die Ratiopharm-Arena ist am ganzen Wochenende belegt durch eine Bau- und Immobilienmesse, eine Verlegung des Pokalspiels kommt nach Auskunft der Basketball-Bundesliga (BBL) nicht in Frage. Sprecherin Nadine Vongehr sagte auf Anfrage unserer Redaktion: „Der Termin ist fix. Es liegt jetzt an den Ulmern, eine geeignete Halle zu finden.“ Sollte das nicht gelingen, dann könnte das Heimrecht zu den Oldenburgern wechseln. Die große Ewe-Arena wäre am 12. Januar jedenfalls frei.

