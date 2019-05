vor 4 Min.

SV Tiefenbach sichert gegen Obenhausen Platz drei

Nach dem Derbysieg des SV Tiefenbach gegen Obenhausen ist Platz drei sicher. Türkspor Neu-Ulm ist neuer Tabellenführer. So lief der 28. Spieltag.

Von Michael Schuster

Der SV Tiefenbach wird diese Saison in der Fußball-Bezirksliga auf dem dritten Platz beenden. Dafür sorgte ein 3:1-Derbysieg am Samstag gegen den TSV Obenhausen. Dafür bedurfte es allerdings zunächst einer gehörigen Portion Glück und im zweiten Durchgang einer deutlichen Steigerung im Vergleich zu den ersten 45 Minuten. Dazu ist der SV Tiefenbach besser in der Lage als jede andere Mannschaft in dieser Liga.

Zunächst stellte Obenhausen mit seiner defensiven Grundausrichtung die Gastgeber aber vor arge Probleme. Tiefenbach kam vor dem Seitenwechsel zu keinem einzigen nennenswerten Torschuss. Obenhausen dagegen nutzte dagegen die zahlreichen Ballverluste immer wieder für überfallartige Gegenangriffe und konnte sich auch über Unterstützung von Schiedsrichter Nick Reiner aus Gerstetten freuen. Dominik Maisch traf im Strafraum den Tiefenbacher Julian Hürter aus kürzester Distanz am Oberarm. Der Schiri entschied auf Elfmeter und Klaus Jehle traf zur Gästeführung (10.). Im weiteren Verlauf verpasste es Obenhausen, die Führung auszubauen. Ein Treffer von Dominik Larisch wurde nicht anerkannt (37.).

SV Tiefenbach besiegt den TSV Obenhausen

Fast schon traditionell lieferte Tiefenbach nach einem schwachen ersten einen viel besseren zweiten Durchgang ab. Zunächst hatten die Gastgeber noch Glück, dass Klaus Jehle vergab. Dann drehte Tiefenbach das Spiel aber binnen acht Minuten mit unbarmherziger Konsequenz. Zunächst scheiterte noch Elias Wekemann an Obenhausens Keeper Thomas Schultheiß (60.). Manuel Weber (62.), Manuel Moro (64.) und Wekemann (70.) stellten den letztlich zu deutlichen Tiefenbacher Sieg aber sicher.

Der sonst so ruhige Obenhausener Trainer Uli Klar war bedient: „Der Schiri hat bei den Abseitssituationen alles gegen uns entschieden. Er gibt unser Tor nicht und lässt dann zwei strittige Situationen bei den Tiefenbacher Treffern laufen. Ich war kurz vor Gelb-Rot.“

Trainerstimmen zum Spiel Tiefenbach gegen Obenhausen:

Christoph Schregle (Tiefenbach): „Wir hatten Glück, dass wir nur mit einem 0:1 in die Kabine gegangen sind. Die zweite Halbzeit gehörte dann aber klar uns. Unsere Chancenverwertung war bärenstark.“

Uli Klar (Obenhausen): „Ich will jedes Spiel gewinnen. Dabei spielt es keine Rolle, ob es in der Tabelle noch um was geht. Diesmal haben wir gegen zwölf Mann gespielt. Meine Mannschaft hat trotzdem alles rausgehauen und umgesetzt.

So lief der 28. Spieltag der Bezirksliga Donau/Iller

Der 28. Spieltag der Fußball-Bezirksliga brachte einen Wechsel an der Tabellenspitze: Während Türkspor Neu-Ulm seine Hausaufgaben in Jungingen erledigt hat, spuckte der SC Staig der SSG Ulm mit einem 2:1-Sieg kräftig in die Suppe. Erbach steht kurz vor dem Erreichen der Abstiegsrelegation, während der SV Asselfingen in Beuren mit 1:2 unterlag. Zeitgleich waren die SF Dornstadt als dritter Relegationsanwärter beim 0:4 in Lonsee noch gut bedient.

SV Beuren – SV Asselfingen 2:1 (1:0). In der ausgeglichenen Partie gelang Beuren durch Patrick Mayer die Führung wie aus dem Nichts (39.). Nach dem Seitenwechsel stemmte sich Asselfingen mit aller Macht gegen den drohenden Abstieg und kam durch einen Kopfball von Gabriel Friedrich zum Ausgleich (84.). Ein Punkt hätte allerdings kaum genügt. Andrè Gaiser besorgte den Siegtreffer für die Gastgeber (93.).

TSV Erbach – FC Burlafingen 3:2 (1:2). Burlafingen hatte eine halbe Stunde lang klar die Nase vorn. Die Führung durch die Treffer von Niklas Barabas (17.) und Marcin Czerwinski (34.) bei einem Gegentreffer von Marc Baumeister (24.) fiel viel zu knapp aus. Erst dann kam Erbach besser ins Spiel und drehte nach der Pause die Partie noch. Tim Maier besorgte die beiden Tore für die Gastgeber (56., 81.).

SC Türkgücü Ulm – TSV Langenau 2:4 (2:2). Langenau zog durch die Tore von Yannik Kräutter (22.) und Louis Heinrich (26.) davon. Türkgücü kam durch Anil Dikmen (42.) und Kubilay Yesilöz (43.) innerhalb einer Minute zum Ausgleich. In der 79. Minute entschied der Unparteiische auf Elfmeter, den Mehmet Levent nutzte. Levent erzielte drei Minuten später nach einem Konter die Entscheidung.

SV Lonsee – SF Dornstadt 4:0 (2:0). Die Partie war eine klare Angelegenheit, die auch leicht deutlicher hätte ausfallen können. Dornstadt hatte extrem wenig Ballbesitz und war mit den Gegentreffern von Simon Wörz (16., 31.), Nick Uhlmann (66.) und Reinhold Hildermann (90.) noch gut bedient.

SC Staig – SSG Ulm 99 2:1 (0:0). In der sehr intensiven und hoch motiviert geführten Partie übernahm die SSG erst im zweiten Durchgang das Kommando. Staig kam jedoch durch Markus Straub zum 1:0 (67.). Die SSG blieb ratlos und kassierte nach einem Konter durch Manuel Kohn das 0:2 (91.). Steffen Reichl brachte Ulm zu spät heran (95.).

FC Blaubeuren – SV Thalfingen 3:0 (2:0). Thalfingen pfiff personell aus dem letzten Loch und hatte dem spielerischen Übergewicht der Gastgeber nur wenig entgegenzusetzen. Pamodou Barrow (32.), Nemrin Velagic (44.) und Daniel Fernandes (63.) schossen den Sieg heraus.

SV Jungingen – Türkspor Neu-Ulm 0:2 (0:1). Jungingen machte dem Topfavoriten das Leben schwer und erst in der 42. Minute gelang Tolga Ciftci nach der Vorarbeit von Miguel Malheiro die Führung. Nach dem Seitenwechsel kam Jungingen besser ins Spiel und brachte den neuen Tabellenführer mehrfach in Verlegenheit. Trotzdem entschied Serdar Özkaya die Partie (63.) verdient.

