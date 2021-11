Zweimal halten im Stechen die Nerven

Vöhringen hält weiter Kurs auf die Finalrunde in der Arena

Die Schützen des SV Pfeil Vöhringen halten in der Südgruppe der Luftgewehr-Bundesliga Kurs auf die Finalrunde in der Neu-Ulmer Ratiopharm-Arena. Am dritten Wettkampf-Wochenende setzten sie sich in Coburg ohne Verstärkung eines ausländischen Schützen gegen Gastgeber SG Coburg sicher in den einzelnen Duellen mit 5:0 (1979:1969 Ringe) und am Tag darauf gegen die SSVG Brigachtal erneut mit 5:0 (1977:1958) durch und führen die Tabelle weiterhin verlustpunktfrei an.

Die Begegnung mit Coburg stand aber auf sehr hohem Niveau. In den einzelnen Durchgängen leuchtete insgesamt zwölfmal die 100 auf, davon alleine siebenmal bei den Vöhringern, wobei Michaela Kögel dreimal die Höchstzahl erreichte. Weil sie aber auch einen schwächeren Durchgang mit 97 Ringen hatte, musste sie gegen Jürgen Wallowsky ins Stechen und entschied dieses für sich. Andreas Renz (396:395), Antonia Back (397:393), Hannah Steffen (396:394) und Alisa Zirfaß (393:390) brauchten kein Stechen.

Gegen die SSVG Brigachtal hatte es das Team von Trainer Sven Martini leichter. Diesmal gingen sieben von acht Hunderten auf das Konto des Pfeil-Teams, wobei Hannah Steffen drei davon für sich verbuchte. Sie war mit 398 Ringen auch erfolgreichste Vöhringerin. Gegen Nathalie Loser reichte das locker zum 398:394-Erfolg. Michaela Kögel musste gegen Peter Sidi ein zweites Mal an diesem Wochenende ins Stechen (397:397) und erneut behielt sie die Nerven. Erfolgreich waren auch Andreas Renz (393:392 gegen Annika Hurtig), Antonia Back (393:388 gegen Kerstin Kohler) und Alisa Zirfaß (396:387 gegen Sabrina Klauer), sodass ein weiterer 5:0-Sieg gefeiert wurde. (kümm)