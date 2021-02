vor 50 Min.

Trainer Lukas Kögel gibt sein Amt beim TSV Neu-Ulm ab

Ab der kommenden Saison möchte Lukas Kögel beim TSV Neu-Ulm nur noch Spieler und nicht mehr Trainer sein. Sein Nachfolger steht schon fest.

Beim württembergischen Fußball-Landesligisten TSV Neu-Ulm gibt es zur kommenden Saison einen Wechsel auf der Trainerposition. Das meldet der Verein auf seiner Homepage. Der bisherige Amtsinhaber Lukas Kögel steht demnach aus zeitlichen Gründen künftig nur noch als Spieler zur Verfügung. Für ihn übernimmt sein bisheriger Assistent Bülent Haki, der im vergangenen Jahr zum TSV Neu-Ulm gekommen ist und zuvor bei den Sportfreunden Illerrieden gearbeitet hat.

Trainerwechsel beim TSV Neu-Ulm

Sein Assistent wiederum wird Cem Staiger, der im sehr fortgeschrittenen Fußballalter von 49 Jahren beim A-Kreisligisten TSV Altheim bisher immer noch als spielender Co-Trainer eingesetzt wurde und in dieser Saison in fünf Spielen auch schon zwei Tore geschossen hat. Haki und Staiger sind zudem alte Weggefährten. Sie standen zusammen für Heidenheim auf dem Platz und haben vor einigen Jahren in Altheim zusammengearbeitet. Torwarttrainer beim TSV Neu-Ulm bleibt Ante Kosina.

az

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen