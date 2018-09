08.09.2018

Trainers Geburtstag als schlechtes Omen Lokalsport

Gestern hat Gerry Schedel gefeiert, heute spielt sein SV Egg in Kaufbeuren

Illertissen/Egg Unterschiedliche Ergebnisse mussten die beiden bayerischen Fußball-Landesligisten im Verlauf dieser Woche aufarbeiten. Beim SV Egg konnte man sich über einen 4:2 Erfolg gegen Garmisch-Partenkirchen freuen, nun entspannt sich in der kleinen Gemeinde im Unterallgäu auch noch die personelle Situation. Gerade da drückt beim FV Illertissen II am meisten der Schuh und obendrein fing er sich am vergangenen Sonntag gegen Geretsried eine deutliche 2:6-Packung ein.

FV Illertissen II: „Nach den Ergebnissen der letzten Wochen müssen wir wieder liefern“, fordert Trainer Markus Schaich. Zwei Niederlagen in Folge musste er mit seiner blutjungen Truppe verdauen und heute (15 Uhr) steht die Aufgabe beim FC Gundelfingen auf dem Programm. Noch immer fehlt quasi die halbe Mannschaft. Verletzungen, teilweise noch aus der vergangenen Saison, dezimieren den FVI-Kader stark. „Nach der kurzen Sommerpause sind wir gerade in einem Loch“, klagt Schaich, der sogar auf angeschlagene Akteure zurückgreifen muss. Den kommenden Gegner vergleicht er mit einem angeschlagenen Boxer. Die Gundelfinger finden sich nach zehn Spielen, völlig überraschend, mitten im Abstiegskampf wieder.

SV Egg: Abergläubisch darf man beim SV Egg nicht sein vor dem Spiel bei der SpVgg Kaufbeuren heute um 15 Uhr. Dort haben die Egger selten gut ausgesehen und Gerry Schedel gibt zudem zu bedenken: „Unmittelbar nach meinem Geburtstag hat noch nie eine meiner Mannschaften gewonnen.“ Der Trainer feierte gestern seinen 50. und wünscht sich natürlich, dass das diesmal kein schlechtes Vorzeichen ist. Zuletzt haben sich einige Spieler aus dem Verletztenstand zurückgemeldet. Im Ostallgäu will Schedel nun mit einem kompakten Auftritt die Punkte entführen. (jürs)

