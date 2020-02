vor 20 Min.

Wichtiges Heimspiel in der Halle des Rivalen

Ulmer Orange-Academy weicht ins Wohnzimmer der Elchinger aus

Die Mannschaft der Ulmer Orange-Academy hat eigentlich keine guten Erinnerungen an die Brühlhalle: Vor etwas mehr als zwei Wochen verlor die Basketballmannschaft aus der Donaustadt dort das Derby der Pro B gegen die Elchinger Scanplus-Baskets mit 65:76. Die Teilnahme an den Play-offs ist nach wie vor in höchster Gefahr. Wenn es noch reichen soll, dann muss gegen Erfurt ein Sieg her. Ausgerechnet für dieses Spiel weicht die Academy aber am Sonntag (16 Uhr) nach Elchingen aus, weil die heimische Kuhberghalle belegt ist. Die Dauerkarten sind auch dort gültig, Tageskarten gibt es nur an der Abendkasse.

Die Rechnung für die Academy ist einfach: Mit einem Erfolg gegen Erfurt hätten die Ulmer ihr Schicksal weiter in der eigenen Hand und könnten mit einem weiteren Sieg eine Woche danach gegen den direkten Konkurrenten Frankfurt noch in die Play-offs einziehen. Der Papierform nach ist die Aufgabe lösbar: Der Gegner aus Thüringen steht mit einer Bilanz von drei Siegen bei 17 Niederlagen auf dem letzten Platz der Tabelle.

Aber die Academy hatte schon beim 75:72-Sieg im Hinspiel sehr viel Mühe und außerdem ein bisschen Glück. Ein Dreier des Gastgebers, der den Ausgleich bedeutet hätte, kam um Bruchteile von Sekunden zu spät. Zudem hat sich Erfurt inzwischen mit dem britischen Aufbauspieler Adam Thoseby verstärkt, der im Schnitt fast 26 Punkte pro Spiel erzielt.

Die eigentlichen Hausherren in der Brühlhalle sind am Sonntag um 18 Uhr in Gießen beschäftigt und sie haben keinerlei Druck. Die Elchinger Scanplus-Baskets haben sich Platz eins in der Südstaffel der Pro B und damit die optimale Ausgangsposition für die Play-offs vorzeitig gesichert. (pim/az)

