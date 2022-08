Neu-Ulm Spartans haben alles im Griff und ziehen ins Play-off-Finale ein

Bislang hatten die Amberg Mad Bulldogs die stärkste Offensive der Bayernliga. Die Neu-Ulmer Footballer zeigen den Gästen aber die Grenzen auf und gewinnen deutlich.

Mit Spannung wurde bei den Neu-Ulm Spartans das Aufeinandertreffen mit den Amberg Mad Bulldogs, dem Zweiten der Gruppe Nord der Football-Bayernliga, erwartet. Die waren nach ihrem Aufstieg als ungeschlagener Meister der Landesliga auch in der höheren Klasse ohne Niederlage geblieben – bis zum letzten Spieltag. Dann leisteten sie sich bei den Franken Knights eine Schlappe (36:56) und tauschten mit Rothenburg die Plätze. Vor rund 700 Zuschauerinnen und Zuschauern wurden die Gastgeber ihrer Favoritenrolle im Halbfinale der Play-offs gerecht und schlugen die Amberger mit 28:9 (6:0, 9:6, 6:3, 7:0). Im Finale um die Meisterschaft und den Aufstieg in die 3. Liga empfangen sie nun am 20. August die Franken Knights aus Rothenburg.

Nach dem Münzwurf durch Neu-Ulms Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger hatten die Mad Bulldogs der Heimmannschaft den Kick-off überlassen. Doch die Spartans waren nervös, leisteten sich ungewöhnlich viele Schnitzer und kamen nur zu einem Touchdown. Lukas Huster fing in enger Deckung einen langen Ball von Hunter Sturgeon einhändig und zeigte dabei so viel Körperkontrolle, dass er den Verteidiger abschütteln konnte und in die Endzone lief.

Hunter Sturgeon punktet mit einem Lauf über 70 Yards

Im zweiten Viertel schienen die Hausherren weiter alles im Griff zu haben. Erst punktete Steffen Ganghof mit einem Safety, dann erhöhte Spielmacher Sturgeon durch einen Lauf auf 15:0. Den Extrapunkt erzielte Michael Markgraf. Direkt vor der Pause gelang Amberg der Anschluss mit einem Touchdown zum 15:6, die angepeilte Two-Point-Conversion verhinderte Max Walser auf Seiten der Neu-Ulmer. Dieser Touchdown kurz vor der Halbzeitpause beflügelte die Gäste, die Trainer der Spartans waren sich in der Kabine dennoch einig: „Wir haben das im Griff. Mit etwas mehr Ruhe und weniger Strafen in der Offensive sollte die zweite Halbzeit bestimmt werden.“ Und in der Tat: Die Laufabwehr der Mad Bulldogs hielt nicht mehr so entschlossen dagegen. Dirk Mainka und Philipp Orlogi machten deutlich mehr Raum und entlasteten dadurch das Neu-Ulmer Passspiel. Trotzdem waren es zunächst die Amberger, die mit einem Feldtor auf 15:9 verkürzten. Dann allerdings fand Sturgeon, wie immer stark abgeschirmt von der dominanten Offense-Line, Zi Zeng mit einem langen Ball – Touchdown zum 21:9.

Die Entscheidung besorgte der Kanadier dann selbst zu Fuß: Mit einem Lauf über knapp 70 Yards düpierte er die gegnerische Defensive mit geschickten Körpertäuschungen und sprintete unter dem Jubel der Fans auf der Tribüne davon. Auf der Anzeigetafel stand nun eine 28:9-Führung, denn Michael Markgraf gelang ein erfolgreicher Kick zum Extrapunkt. Die Defensive wehrte die letzten Angriffe der Gäste ab und hielt die sonst mit bisher 43 Punkten pro Spiel gefährlichste Offensiver der Liga bei nur neun Punkten.

Das sagen die Neu-Ulmer Trainer

Offensive-Koordinator Carter Gusway sagte: „Drei Dinge waren wichtig: Fouls zu minimieren, weniger Ballverluste als der Gegner zu machen und die emotionale Energie für sich zu nutzen. Bei den ersten beiden Punkten sahen wir nicht optimal aus. Dass wir das Spiel trotzdem so klar zu Ende gebracht haben, zeigt, dass wir mental stark sind.“

Cheftrainer Daniel Koch meinte im Hinblick auf das Finale: „Die Franken Knights sind als Team noch geschlossener als Amberg. Insbesondere ihre Offensive ist flexibler, die Passabwehr schätze ich stärker ein. Mit vier College-Amerikanern im Team zeigen sie auch klar, dass der Weg der richtige ist. Ich rechne im Finale mit bis zu 1000 Fans. Es wird ein Wahnsinnsspiel werden.“