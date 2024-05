Edwin Schmuck gibt in Babenhausen mächtig Gas

Vier Paare bleiben in Babenhausen bei der schwierigsten Prüfung fehlerfrei, aber Lokalmatador Edwin Schmuck ist am schnellsten. Ein Unfall überschattet das Reiturnier.

Bei besten äußeren Bedingungen ist der RFZV Babenhausen am Wochenende mit seinem Frühjahrsturnier in die neue Reitsaison gestartet. Neben hervorragenden sportlichen Leistungen gab es aber auch einen Wermutstropfen: Eine junge Reiterin stürzte mit ihrem Pferd am letzten Hindernis einer L-Prüfung und verletzte sich schwer. Nach einem Notarzteinsatz wurde sie per Hubschrauber nach Ulm in die Klinik geflogen. Das Turnier wurde für eine Stunde unterbrochen. Die Reiterin wurde operiert und bleibt vorerst in der Klinik, wie vom Verein berichtet wurde.

Höhepunkt der Veranstaltung war am Sonntagabend ein Springen der Klasse M** mit Stechen, das bei den Reitern und Reiterinnen auf großes Interesse stieß und das es durchaus in sich hatte. Der Parcours war 450 Meter lang und wies zwölf Hindernisse mit 14 Sprüngen auf. Scheiterte Lokalmatador Edwin Schmuck mit seinem Pferd Morice noch am letzten Hindernis, so legte er später mit Quintana einen Nullfehler-Ritt hin und qualifizierte sich zusammen mit acht anderen Paaren fürs Stechen. In dem meisterte der Babenhauser mit Quintana alle Sprünge ebenso wie drei Konkurrenten und Konkurrentinnen fehlerlos. Er war am Ende aber schneller als die anderen und so ließ er sich in der ersten Abteilung als Sieger vor dem Schweizer Guillaume Henlin (RSG Dettinger Alb) auf Niko und der Babenhauserin Marie-Theres Schilling auf Candela feiern. Die zweite Abteilung gewann Marcel Braig vom RFV Ehingen auf César vor Carla Schweizer (RV Heidenheim) auf Icarus und Lea Wiest (RFV Kisslegg) auf Cosa Casandra.

Bei herrlichen äußeren Bedingungen hatte sich am Samstagnachmittag Alexander Wahl vom RFV Oberschwaben in einem sehr großen Teilnehmerfeld mit seinem Pferd Iquigene den Sieg in der ersten Abteilung des M*-Springens gesichert. Lange sah es so aus, als könne Nico Pfnür (RC Langenau) mit Diathella die Konkurrenz in die Schranken weisen, weil er nicht nur ohne Fehler geblieben war, sondern auch mit 63,86 Sekunden eine schnelle Zeit vorgelegt hatte. Dann kam aber Wahl als 58. der Starterliste und gab mächtig Gas. Er überquerte alle Hindernisse fehlerfrei und toppte die Zeit von Pfnür mit 61,19 Sekunden recht deutlich. An diese Klassezeit kam niemand mehr ran und so war Wahl der Sieg sicher. Auf den folgenden Rängen landeten Pfnür, Maxime Füß (RSG Öpfingen) auf Nippon de Carmel und die beiden Babenhauserinnen Ann-Sophie Lautenschlager auf Kartega van’t Vijvershof sowie Hannah Katharina Müller auf Carina.

Auch wenn eine ganze Reihe von Reitern und Reiterinnen am Hindernis drei große Probleme hatten, weil ihre Pferde verweigerten, gab es insgesamt viele hervorragende Vorstellungen. 22 Paare blieben insgesamt ohne Abwurf, sodass die Umlaufzeit über die Platzierung entschied. Edwin Schmuck kam mit Caracho auch sicher über die Hindernisse, brauchte aber 66,18 Sekunden, womit er in der zweiten Abteilung Rang drei belegte. Vierte wurde Amelie Reisacher (RFZV Babenhausen) auf Tissot.

Alexander Wahl hatte zuvor mit demselben Pferd schon den Sieg in einer Zweiphasen-Springprüfung der Klasse L errungen, gefolgt von seiner Vereinskameradin, der Schweizerin Sonja Häuselmann auf Riscadia.

Lokalmatadorinnen gewinnen die Dressurprüfungen beim Reitturnier in Babenhausen

Auch Dressur wurde in Babenhausen geritten. In der abschließenden M*-Prüfung setzte sich die Lokalmatadorin Alisa Miller in der ersten Abteilung mit Weltina durch, während in der zweiten Abteilung ihre Vereinskameradin Sophia Bock auf Belverde gewann.

Das nächste Springturnier mit den ganz schweren Prüfungen findet in Babenhausen vom 20. bis 23. Juni statt.