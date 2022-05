Ratiopharm Ulm verliert Basketball-Drama gegen Ludwigsburg

Ulm verliert trotz einer unglaublich starken Leistung von Jaron Blossomgame. Aber das Drama mit zwei Verlängerungen gegen Ludwigsburg liefert noch mehr Geschichten.

Eigentlich könnte an dieser Stelle eine eine Heldenerzählung über Jaron Blossomgame stehen. Aber Helden haben es eben so an sich, dass sie zu den Gewinnern gehören und im ersten Viertelfinal-Spiel in den Play-offs um die deutsche Meisterschaft reichte auch die fast unfassbar starke Leistung des 28-jährigen Amerikaners nicht. Ratiopharm Ulm verlor trotz Blossomgames 41 Punkten und 16 Rebounds in einer epischen Basketball-Schlacht mit zwei Verlängerungen in Ludwigsburg mit 99:104 und der mit weitem Abstand beste Mann auf dem Feld wurde damit zu so etwas wie einem tragischen Helden.

Dieses Drama über insgesamt zwei Stunden und 36 Minuten brachte weitere Geschichten hervor, die erzählt werden müssen. Auf Ulmer Seite etwa feierte Karim Jallow nach seiner Schulterverletzung ein schnelles Comeback. Kuriosität am Rande: Der Ludwigsburger Trainer John Patrick will das vorher gewusst haben, sein Ulmer Kollege Jaka Lakovic gab sich selbst überrascht. Jallow gehörte jedenfalls zu den besseren Ulmern nach Blossomgame, ebenso wie Sean Evans, der sein sicher stärkstes Spiel in dieser Saison machte. Freiwürfe wird er in diesem Leben bestimmt nicht mehr lernen, aber 16 Punkte, neun Rebounds und drei Korbvorlagen sind prächtige Werte. Dann ist da die Geschichte über Sindarius Thornwell: Vergebener Korbleger in der letzten Sekunde der regulären Spielzeit und es ging beim Stand von 83:83 in die erste Verlängerung. In der traf Thornwell fünf Sekunden vor Ablauf dieser Zusatzschicht seinen Korbleger, aber den Bonus-Freiwurf vergab er und somit gab es weitere fünf Minuten oben drauf. In denen wurde ein wichtiges Kapitel der Geschichte über Semaj Christon geschrieben: Auf Ludwigsburger Seite waren Jonah Radebaugh und Tekele Cotton schon mit jeweils fünf Fouls raus, trotzdem liegt Ulm zehn Sekunden vor Schluss mit 99:100 hinten. Christon probiert es aus der Halbdistanz und vergibt beim neunten Wurf aus dem Feld zum achten Mal. Das Spiel war damit durch, für Ulm verwarf Thornwell noch einen Dreier, während die Ludwigsburger an der Freiwurflinie ihre Pflicht erledigten.

Auf Ludwigsburger Seite werden sie sicher lieber die Geschichte über Radebaugh hören, der entscheidend daran beteiligt war, dass seine Mannschaft nach einem Zwölfpunkte-Rückstand im dritten Viertel zurück kam in dieses Spiel. Oder die Geschichte über den früheren Ulmer Justin Simon. Während der regulären Spielzeit ließ Trainer John Patrick den zum besten Verteidiger der Liga gewählten Spieler sehr lange auf der Bank schmoren. In beiden Verlängerungen stand Simon dann wieder auf dem Feld und er war sofort da – unter anderem ging auf sein Konto der schwierige und letztlich entscheidende Sprungwurf zur 100:99-Führung von Ludwigsburg.

Das Schöne an Play-offs ist: Geschichten enden nicht mit dem Ende des ersten Spiels, sondern sie werden weiter geschrieben über insgesamt mindestens drei und maximal fünf Partien, mit oder ohne Verlängerung(en). Des Basketball-Dramas nächste Akte folgen am Dienstag und am Donnerstag jeweils um 19 Uhr, zuerst wieder in Ludwigsburg und dann in der Neu-Ulmer Ratiopharm-Arena.

Ratiopharm Ulm: Blossomgame (41 Punkte), Thornwell (17), Evans (16), Jallow (12), Zugic (6), Christon (4), Bretzel (3), Klepeisz, Günther, Philipps.

Beste Ulmer Dreierschützen: Blossomgame (3/5), Jallow (2/3).

Beste Ulmer Rebounder: Blossomgane (16), Evans (9).

Ulmer Trefferquote: 43 Prozent (30/70).

Ulmer Dreierquote: 33 Prozent (6/18).

Ulmer Freiwurfquote: 81 Prozent (33/41).

Beste Ludwigsburger Werfer: Radebaugh (20), Woodard (18), Hulls (15), Darden (15).