Trainingsauftakt: Ulms Basketballer sind wieder am Campus

Bei den Bundesliga-Basketballern von Ratiopharm Ulm hat die Saisonvorbereitung begonnen. Während die einen am Orange-Campus fleißig Gewichte stemmen, weilen die anderen noch bei ihren Nationalmannschaften.

Mit einem breiten Grinsen und voller Vorfreude betraten die Basketballer des Bundesligisten Ratiopharm Ulm am Donnerstagmorgen den Trainingscourt. Auf dem Programm stand nach langer Pause die erste Einheit der Vorbereitung. Empfangen vom Trainerteam, ging es nach einer kleinen Ansprache ans Aufwärmen. Im Anschluss an einige Lauf- und Beweglichkeitsübungen bildeten sich kleinere Gruppen, die an unterschiedlichen Stationen sowohl im Kraftraum als auch auf dem Court gleichzeitig trainierten.

Noch nie war ein Ulmer Team so bunt zusammengestellt wie in diesem Jahr, auch Headcoach Anton Gavel ist sich dieser Aufgabe bewusst: „Wir haben viele Nationalitäten und unterschiedliche Altersgruppen im Team, eine interessante Mischung, die am Anfang ihre Zeit brauchen wird. Wenn wir das richtig angehen und alle Jungs mitnehmen, sind wir für die kommende Spielzeit sehr optimistisch.“

Mitte der Woche stand der Medizincheck auf dem Programm

Aktuell befinden sich mit Karim Jallow (Deutschland), Juan Nuñez (Spanien) und Yago Mateus dos Santos (Brasilien) noch drei Spieler bei ihren jeweiligen Nationalmannschaft. Bis das Team vollständig ist, wird es daher wohl noch eine Weile dauern. „Das ist eine Chance für die Doppellizenz- und Nachwuchsspieler, sich an das Niveau heranzutasten und auf sich aufmerksam zu machen“, sagt der Ulmer Headcoach.

Bereits Mitte der Woche begann die Saisonvorbereitung mit dem obligatorischen Medizincheck im RKU. Anschließend absolvierten die Spieler und Trainer von Ratiopharm Ulm eine Foto- und Video-Session im Orange-Campus.