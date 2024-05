Beim TSV Buch bleibt ein Restzweifel

Nach der Derby-Niederlage gegen Srbija Ulm ist der Klassenerhalt noch nicht ganz sicher. Türkspor Neu-Ulm untermauert derweil seinen Anspruch auf die Aufstiegs-Relegation.

Nichts war es mit den erhofften drei Punkten, um endgültig für die nächste Saison in der württembergischen Fußball-Landesliga planen zu können. Der TSV Buch verlor überraschend das Derby gegen Srbija Ulm mit 1:2 und präsentierte sich dabei ein Stück weit von der Rolle. Zu passiv und zu ungenau gingen die Gastgeber vor der Halbzeitpause zu Werke. Dennoch gelang Manuel Schrapp per Kopfball die 1:0- Führung (19.). Kurz vor dem Seitenwechsel glichen die Ulmer erst durch Nenand Duric aus (41.). Stefan Gavranovic gab kurze Zeit später mit seinem 1:2 der Partie die entscheidende Wende (45.+2). „Das war zu diesem Zeitpunkt verdient“, gab der Bucher Abteilungsleiter Steffen Amann zu. Nach der Pause waren die Bucher deutlich engagierter und erarbeiteten sich einige Offensivaktionen. Wirklich in Gefahr bringen konnten sie den aus Sicht von Srbija wichtigen Auswärtserfolg des Aufsteigers aber nicht mehr.

SSG Ulm liefert ein Torspektakel ab

Die SSG Ulm feierte am Donnerstag einen im Abstiegskampf ebenfalls eminent wichtigen 4:3-Erfolg über den SV Neresheim. Erst schoss Björn Haußer mit einem 30-Meter-Kracher in den Winkel seine Ulmer mit 1:0 in Front (9.). Sofort danach glichen die Gäste in Person von Dominik Pfeifer aus. Kurz vor dem Seitenwechsel gingen die Ulmer durch Johannes Streiter wieder mit 2:1 in Führung (41.) und Neresheim schaffte nach einer Stunde den erneuten Ausgleich durch Mahmoud Omeirat (60.). Dylan Haag brachte mit einem weiteren Sonntagsschuss am Donnerstag die SSG Ulm wieder in Führung (64.). Er war mit einer Direktabnahme aus der Distanz und in den oberen Winkel erfolgreich. Nur kurze Zeit später und nach einer Ecke kam Neresheim durch Cemal Krasniqi schon wieder zum Ausgleich (67.). Der Treffer zum verdienten Endstand zum 4:3 war schließlich Tobias Häussler vorbehalten (84.). Während die Gäste sehr effektiv in der Verwertung ihrer Möglichkeiten waren, trafen die SSG-Kicker fünf Mal Aluminium.

Dem Meister ein Bein gestellt und den eigenen Anspruch auf die Verbandsliga-Relegation untermauert hat Türkspor Neu-Ulm. Die Neu-Ulmer gewannen das Gipfeltreffen mit dem FC Esslingen mit 2:1. Hrvoje Markic schoss den Meister nach einer knappen halben Stunde in Führung (27.). „Die waren nicht mehr so hungrig und wir zu ängstlich“, sagte Türkspor-Trainer Ünal Demirkiran hinterher. Eine Umstellung im System brachte dann doch den erhofften Sieg für Türkspor. Liridon Elezaj traf mit Hilfe des Gäste-Torhüters zum 1:1 (83.), Mustafa Onur Cumur stellte den späten Sieg für den Tabellenzweiten sicher(86.).

Vom klaren 3:0-Sieg des FC Blaubeuren beim MTV Stuttgart profitierten auch die anderen Teams aus dem Bezirk .