Der TSV Buch und der TSV Obenhausen machen gemeinsame Sache

Plus Der TSV Buch und der TSV Obenhausen tun sich zu einer Spielgemeinschaft zusammen. Kult-Trainer Harry Haug verlängert, Uli Klar wird ihn künftig unterstützen.

Aufheim und Holzschwang, Ingstetten und Schießen sowie Senden und Ay haben aus der Not bereits eine Tugend gemacht. Ab der kommenden Saison geht im Fußball-Bezirk Donau/Iller eine weitere Spielgemeinschaft an den Start. Diesmal tun sich zwei Vereine aus dem südöstlichen Teil des Landkreises Neu-Ulm zusammen. Mit dem TSV Buch ist ein Verein beteiligt, der seit vielen Jahren für außergewöhnliche Kontinuität steht. Die Initiative zu dieser neuen Spielgemeinschaft ging jedoch nicht vom Landesligisten aus, sondern von seinem unmittelbaren Nachbarn TSV Obenhausen.

Den Bezirksliga-Absteiger ereilt damit das gleiche Schicksal wie vor etwa einem Jahr den FV Senden und den FV Ay. Man könne alleine mit fast absoluter Sicherheit in der nächsten Saison keine zweite Mannschaft mehr stellen, erklärt Obenhausens Abteilungsleiter Maxi Tränkle. Es gibt nicht genug Nachwuchs, der Abstieg aus der Bezirksliga sowie der augenblickliche Tabellenplatz in der Kreisliga A würden die Verhandlungen mit neuen Spielern zudem nicht einfacher machen: „Spätestens die zweite oder dritte Frage ist sowieso die nach dem Geld.“