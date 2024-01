Die Devils machen einen riesigen Schritt in Richtung Play-offs

Plus Gegen den TEV Miesbach gewinnt der VfE Ulm/Neu-Ulm mit 5:2. Weil die Gäste ihren Frust abladen, fällt ein Devils-Akteur vermutlich länger aus.

Durch ein 5:2 (2:1, 1:1, 2:0) gegen den TEV Miesbach sicherte sich der VfE Ulm/Neu-Ulm in der Eishockey-Bayernliga drei wichtige Punkte im Kampf um die Play-off-Teilnahme. Die Hausherren mussten auf einige Leistungsträger krankheitsbedingt verzichten. David Heckenberger, Dominik Synek, Jon Jäger, Daniel Bartuli sowie die Verletzten Felix Anwander und Robin Maag fehlten. Vor über 800 Zuschauerinnen und Zuschauern gelang den Devils trotzdem ein Start nach Maß.

Es waren nicht mal zwei Minuten gespielt, da tankte sich Stefan Rodrigues mit seinem sehenswerten Solo vom eigenen Drittel in das gegnerische durch und traf zum 1:0. Zwei Zeigerumdrehungen später nutzten die Gäste eine Schlafmützigkeit der Ulmer zum Ausgleich. Die aber blieben dran und antworteten ihrerseits durch Ludwig Danzer mit der erneuten Führung (5.). Anschließend versäumten es die Devils, diesen Vorsprung in einer fünfminütigen Überzahl auszubauen.