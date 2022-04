SV Thalfingen will in der Bezirksliga die letzte Chance nutzen

Gegner FC Burlafingen hat schon vor dem Derby gegen den SV Thalfingen das Soll übererfüllt.

In der Fußball-Bezirksliga steht der SV Thalfingen mit dem Rücken zur Wand. Am Samstag (17 Uhr) empfängt der Tabellenvorletzte den FC Burlafingen zum Lokalderby.

„Ich bin froh, dass wir wieder etwas Ruhe im Verein haben“, sagt der Thalfinger Spartenchef Matthias Moll. Bei seinem Verein war im Vorfeld der Wahl des Abteilungsleiters im März eine Spielerrevolte ausgebrochen, die mit dem sofortigen Abschied einiger Leistungsträger endete. Sportlich kam dieser Aderlass zur Unzeit. Denn Thalfingen steckte schon damals tief im Abstiegsstrudel und holte seither nur noch einen Sieg beim 2:1 gegen die TSG Söflingen. „Solange rechnerisch noch alles möglich ist, werden wir auch alles geben“, verspricht Moll – wohlwissend, dass der Klassenerhalt unter den aktuellen Voraussetzungen einem kleinen Wunder gleichkäme. Der Abteilungsleiter hat vorgesorgt: „Unsere Zusammenarbeit mit Trainer Andreas Stolecki gilt auch für das kommende Jahr, unabhängig von der Spielklasse. Im Zweifelsfall fangen wir dann eben in der Kreisliga neu an.“ Zunächst blickt Moll jedoch auf das Derby gegen Burlafingen. Mit einer Einschätzung tut er sich allerdings schwer: „Ein Derby ist immer etwas Besonderes. Dieses Mal gehen wir allerdings als klarer Außenseiter in das Spiel.“

Beim FC Burlafingen wird das Grinsen im Gesicht des scheidenden Trainers Florian Peruzzi dagegen immer größer. Mit den bisherigen 45 Punkten hat seine Mannschaft trotz der 0:2-Niederlage in Langenau am Donnerstagabend die Erwartungen übertroffen und braucht sich in keiner der beiden Richtungen in der Tabelle Gedanken machen. Jeder weitere Zähler ließe jedoch das Sahnehäubchen noch größer werden. Zuletzt genügte dem FCB eine durchschnittliche Leistung zu einem 1:0 gegen den TSV Obenhausen. „Ich habe die Mannschaft so weit, dass sie mit Geduld auf die eine Chance wartet, sie dann auch nutzt und auch so ein Spiel mit 1:0 gewinnt“, sagte Peruzzi.

Am Samstag werden außerdem die SGM Ingstetten/Schießen (15 Uhr) und der TSV Obenhausen (15.30 Uhr) in wichtigen Spielen gefordert. Die Roggenburger Spielgemeinschaft schickt sich an, das Zwischenhoch des TSV Bermaringen zu beenden und selbst den Abstand zu den Abstiegsplätzen zu vergrößern. Gleiches gilt für den TSV Obenhausen, der den ebenfalls bedrohten SV Lonsee empfängt. Ebenfalls um 15.30 Uhr hofft der SV Tiefenbach nach dem Abklingen der jüngsten Corona-Fälle im Heimspiel gegen den neuen Tabellenführer aus Langenau auf eine Überraschung. Die SGM Aufheim/Holzschwang empfängt am Sonntag (15 Uhr) den TSV Blaubeuren auf dem Platz in Aufheim.