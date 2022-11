Für den SV Offenhausen passt der Ertrag im Derby nicht zum Aufwand

Plus Aufsteiger Offenhausen macht gegen den TSV Neu-Ulm ein starkes Spiel, ist in der Chancenverwertung aber zu nachlässig und verliert das Bezirksliga-Derby mit 0:2.

Der SV Offenhausen lieferte im Bezirksliga-Derby gegen den TSV Neu-Ulm einen starken Auftritt ab. Eigentlich – denn am Ende passten bei der 0:2-Niederlage Aufwand und Ertrag nicht zusammen. Das hatte sich die Mannschaft von Trainer Alexander Höhne selbst zuzuschreiben. „Wir treffen das Tor nicht und verpassen es somit, uns zu belohnen“, sagte der Übungsleiter.