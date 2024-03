Fußball

vor 34 Min.

Geht für Türkspor Neu-Ulm in Buch der Derbyfluch zu Ende?

Ünal Demirkiran und seine Türkspor-Fußballer sehnen sich nach dem ersten Derby-Sieg in dieser Saison.

Plus In dieser Saison hat Türkspor Neu-Ulm noch kein Derby gegen die Landesliga-Kontrahenten aus dem Fußball-Bezirk gewonnen. Am Sonntag wartet der TSV Buch.

Von Jürgen Schuster

Wer nach 18 Spieltagen der Landesliga auf Tabellenrang drei steht, obendrein punktgleich mit dem Zweiten ist, hat ganz sicher einige Qualitäten und Stärken zu bieten. Derbys gehören in dieser Saison allerdings nicht zur Kernkompetenz von Türkspor Neu-Ulm.

In den bisherigen vier Spielen gegen Buch, Blaubeuren und den beiden Ulmer Teams gelang der Mannschaft von Trainer Ünal Demirkiran noch kein einziger Sieg. „Das ist vielleicht nicht so unsere Sache“, gibt er unumwunden zu. Vor drei Wochen war seine Mannschaft beim 0:3 bei der SSG Ulm 99 sogar ziemlich von der Rolle. Seither wechseln sich Licht und Schatten bei den Neu-Ulmern ab, zuletzt bezog man gegen den SC Geislingen eine empfindliche 1:5-Heimpleite.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .