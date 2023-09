Fußball

vor 49 Min.

Spiel der Woche in der Kreisliga A: Halbzeit zwei gehört dem SV Beuren

Plus Ein paar Auswechslungen, ein paar Umstellungen und schon läuft es für den SV Beuren in der Kreisliga A Iller gegen den TSV Obenhausen.

Von Oliver August Artikel anhören Shape

In der Fußball-Kreisliga A Iller besiegte der SV Beuren den TSV Obenhausen mit 3:1 und schob sich damit auf den zweiten Tabellenplatz. Für die Obenhausener bleibt die bittere Erkenntnis, dass ein Spiel zwei Halbzeiten hat. Entsprechend angefressen war TSV-Trainer Uli Klar: „Wir hatten in der ersten Halbzeit Chancen in Hülle und Fülle und haben am Ende nichts daraus gemacht“.

Zwar ging seine Mannschaft mit einem 1:0-Vorsprung in die Halbzeitpause, diese Führung entsprang allerdings einem von Klaus Jehle verwandelten Foulelfmeter (3.). Zuvor war Dominik Maisch von Samuel Schultheiß im Strafraum zu Fall gebracht worden. Danach begann die große Chancenparade der Gäste. Allen voran Stürmer Thomas Deutschenbaur hätte für mehr als eine Vorentscheidung i sorgen können. Erst traf er den Ball aus kurzer Distanz nicht richtig (16.), dann zirkelte er ihn an den Pfosten (20.). Auch sein Teamkollege Dominik Zwatschek setzte den Ball nach einer Ecke an den Pfosten (24.). Vor der Halbzeit versemmelte Deutschenbaur noch zwei weitere Möglichkeiten allererster Güte. So wurden die Seiten mit einem schmeichelhaften 0:1-Rückstand für die Gastgeber gewechselt und es gab nur wenige Zuschauer, die ihrem SV Beuren eine Trendwende zutrauten. Doch diese wenigen Fans sollten Recht behalten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen