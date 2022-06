Fußball

vor 48 Min.

SSG Ulm 99 macht im Relegations-Endspiel kurzen Prozess mit Kirchheim

Lokal Die SSG Ulm 99 überrollt den VfL Kirchheim im entscheidenden Spiel um den letzten freien Platz in der Landesliga. Beim 8:0-Triumph trifft Micael da Silva Malheiro vor 1500 Zuschauern gleich vier Mal.

Von Jürgen Schuster

Wie entfesselt traten die Fußballer der SSG Ulm 99 am Sonntagnachmittag im entscheidenden Spiel um den letzten freien Platz in der Landesliga gegen den VfL Kirchheim/Teck auf. Schon zur Pause war beim Zwischenstand von 5:0 alles klar. Am Ende hieß es vor über 1500 Zuschauern in Suppingen 8:0 für die Ulmer, die Erleichterung bei der Mannschaft um Trainer Bernd Pfisterer war riesig. Seine Taktik ging auf, Ulm störte früh und nutzte die Kirchheimer Schwächen im Umschaltspiel gnadenlos aus.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen