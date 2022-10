Neu-Ulm

12.10.2022

Die Erleichterung ist groß nach dem ersten Saisonsieg von Ratiopharm Ulm

Befreiter Jubel bei den Spielern von Ratiopharm Ulm: In der Bundesliga hat es dreimal nicht gereicht, nach dem Sieg im Eurocup gegen Venedig weiß die Mannschaft, dass sie auch gewinnen kann.

Plus Ulm gewinnt als Außenseiter im Basketball-Eurocup gegen Venedig. Ein junger Spieler liefert dabei eine Riesenleistung ab, ein anderer trifft seinen ersten Dreier der Saison.

Trainer Anton Gavel sagte hinterher: „Der Wettbewerb spielt keine Rolle.“ Anders formuliert: Endlich gewonnen, im vierten Anlauf der Saison zum ersten Mal und zwar im Eurocup vor 2400 Zuschauern ganz knapp mit 81:80 gegen Venedig. Dabei schien die Mannschaft aus der Lagunenstadt vorab so gar nicht zu taugen als Aufbaugegner der in der Bundesliga bisher so gebeutelten Basketballer von Ratiopharm Ulm.

