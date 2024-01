Neu-Ulm

15.01.2024

In die Freude mischt sich bei den Devils Ulm/Neu-Ulm Ärger

Plus Devils schlagen Buchloe und springen auf Platz zehn. Aber am Freitag wird gegen Kempten ein wichtiger Spieler fehlen.

Von Marc Sayle

Der VfE Ulm/Neu-Ulm feierte am Sonntagabend in der Eishockey-Bayernliga einen wichtigen 6:3 (2:0/2:1/2:2)- Sieg gegen den ESV Buchloe – einen der direkten Konkurrenten im Kampf um einen Pre-Play-off-Platz.

Den Devils gelang in Überzahl der Führungstreffer. Stefan Rodrigues traf nach Vorarbeit von Martin Podesva (8.). Anschließend hatte Dominik Synek zunächst mit einem Lattentreffer Pech (18.), aber Simon Klingler erzielte 31 Sekunden vor Drittelende mit einem Schlagschuss den zweiten Treffer. In Unterzahl mussten die Gastgeber den Anschlusstreffer hinnehmen (35.). Lediglich 43 Sekunden später jubelten aber schon wieder die meisten der 822 Zuschauer und Zuschauerinnen, denn Podesva nutzte einen Abpraller zum 3:1 und es kam noch besser. Nach einem misslungenen Rückpass der Buchloer zum Torhüter bedankte sich Ludwig Danzer mit dem 4:1 (39.). Im letzten Drittel mussten zunächst zwei Spieler nach Faustschlägen das Eis mit einer Zwei plus Fünf plus Spieldauerstrafe vorzeitig verlassen (44.). Auf Ulmer Seite erwischte es Rodrigues, der sich eigentlich kaum etwas zuschulden hatte kommen lassen, der aber damit im Derby in Kempten am kommenden Freitag fehlen wird. Nach einer weiteren Strafe gegen Podesva gelang den Buchloer Pirates der zweite Treffer (47.).

