Martin Podesva bleibt bei den Devils Ulm/Neu-Ulm

In den letzten zwei Spielen der Abstiegsrunde geht es für den Eishockey-Bayernligisten VfE Ulm/Neu-Ulm nur noch darum, sich mit guten Leistungen aus der Saison zu verabschieden. Am Donnerstag (20 Uhr) treten die Devils beim bereits abgestiegenen ESC Dorfen an und am Samstag (18 Uhr) empfangen sie zum Saisonabschluss den EC Pfaffenhofen.

Der eigentlich anvisierte erste Platz in der Abstiegsrunde ist bei fünf Punkten Rückstand auf Geretsried für die Devils nur noch theoretisch erreichbar. „Der Zug ist abgefahren“, sagt auch VfE-Geschäftsführer Patrick Meißner. Am Randes des Heimspiels am Samstag wird trotzdem für die Fans noch eine Menge geboten. Es werden die obligatorischen 100 Liter Freibier ausgeschenkt, es gibt eine Verlosung, bei der unter anderem die Jerseys der Spieler zu gewinnen sind. Die wollen sich in voller Besetzung würdig verabschieden und hoffen auf eine gute Kulisse.

Daneben gibt es eine erfreuliche personelle Nachricht: Der 35-jährige Tscheche Martin Podesva hat für ein weiteres Jahr bei den Devils zugesagt. (duja)