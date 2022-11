Rückfall von Ratiopharm Ulm in überwunden geglaubte Zeiten

Plus Wie schon öfter in dieser Saison verspielen die Basketballer auch gegen Chemnitz eine Führung – weil sie ein paar Selbstverständlichkeiten vernachlässigen.

Was Anton Gavel nach der 93:99-Niederlage nach Verlängerung gegen Chemnitz sagte, das ehrt zwar den Trainer von Ratiopharm Ulm: „Das geht auf meine Kappe. Ich muss die Mannschaft besser vorbereiten.“ Aber worauf genau hätte er seine Spieler denn vorbereiten sollen? Auf Selbstverständlichkeiten? Wie etwa die, dass Rebounding relativ wichtig ist auch gegen eine Mannschaft, die quasi ohne Center spielt? Oder die, dass die Verteidigung dem Gegner möglichst wenig offene Dreier erlauben sollte?