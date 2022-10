Rostock

09.10.2022

Die dritte Niederlage von Ratiopharm Ulm ist eine der blamablen Art

Plus Ulm verspielt gegen den Aufsteiger Rostock im letzten Viertel eine scheinbar komfortable Führung. Zudem gibt eine Personalie Rätsel auf.

Von Pit Meier

Die erste Niederlage der Saison in der Basketball-Bundesliga gegen Bayern München war erwartet worden, die zweite gegen Göttingen war enttäuschend, und die dritte in Rostock war blamabel. Beim 80:85 schaffte es Ratiopharm Ulm, in den letzten nicht ganz sechs Minuten eine Neunpunkte-Führung zu verspielen.

