Giganten-Duell in der Champions League: Man kennt und schätzt sich

Neu-Ulms Dimitrij Ovtcharov hat am Sonntag fast ein Heimspiel. Er wohnt in Düsseldorf.

Plus Am Sonntag geht es in der Champions League zwischen Neu-Ulm und Düsseldorf um den Einzug ins Finale. Die Verstimmungen hinter den Kulissen scheinen ausgeräumt.

Jetzt ist es amtlich und keine Überraschung: Auch das Strafmaß für Lin Yun-Ju, den taiwanesischen Tischtennis-Star des Bundesligisten TTC Neu-Ulm, steht fest und entspricht dem für seinen schwedischen Teamkollegen Truls Moregardh. Eine Sperre für zehn Spiele in der kommenden Saison und eine Geldstrafe von 10.000 Euro also. In beiden Fällen bekanntlich für einen Verstoß gegen die Wechselbestimmungen. „Aber das werden wir bis zum Sonntagabend komplett ausblenden“, sagt Neu-Ulms Klubchef Florian Ebner.

